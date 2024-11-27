白添枝：ECFA定要穩住　否則農民會苦死

前藍委、農會副理事長白添枝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月27日電（記者 張穎齊）民進黨“賴政府”持續擺出和大陸對抗的態度，外界評估兩岸經濟合作架構協議(ECFA)早收項目接下來恐面臨全面終止。中國國民黨籍前“立委”、“中華民國”農會副理事長白添枝接受中評社訪問表示，ECFA一定要維持住，早收項目也要順利，不能沒有，若沒有這樣的優惠減讓，會嚴重影響台灣農民生計，農民會苦死。希望執政者不要一直討大家罵，必須好好去修補關係，別引起農民抗爭。



中國大陸是在2023年4月12日宣布對台貿易壁壘調查，逐步中止減讓項目，今年9月對34項農產品中止免稅，包括對台農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施，恐將面臨全面中止。



白添枝表示，ECFA一定要順利維穩住，項目不能一再減少，衝擊農民生計，要瞭解對岸有14億人口市場，台灣有2300萬人口。若台灣的農產品都賣不過去，該怎麼辦？農民會苦死。



白添枝，台北縣立瑞芳國民中學畢業、私立慈航中學肄業，現任農會副理事長。曾任國民黨不分區“立委”、農漁會自救會長、台北縣農會理事長、汐止市農會理事長、預拌瀝青混凝土董事長等。女兒為國民黨籍新北市議員白珮茹。



白添枝說，執政者不要一直討大家罵，農民必須要生存，倘若沒有減讓，台灣農產品銷到大陸那麼多，要被收取很多關稅，舉例一斤米收100元新台幣，農民不就死掉？必須要維持住合理、公道的範圍內。



白添枝向中評社說，兩岸或城市間一定要好好去講、去談，否則沒有項目減讓，農產公司可能也都會業績縮減，加上勞工所得稅、公司營業稅等，公司還能不能生存？



他強調，兩岸和平最重要，大家要好好去談，比如北農27日舉辦的50周年茶會，也有來自對岸的批發市場好朋友專案來台。回顧20年前，他還在北農當董事，那時過就面臨農民抗議，北農當時資本額剩2000萬元、面臨倒閉，過年仍堅持包2600元紅包給每個人撐住。



他說，因此農民很辛苦，北農致力在平衡農產品價格，民生用品很重要，若沒有ECFA關稅優惠，很難生存，他當過“立委”，過去也很多“立委”都支持推動，農產公司的員工都是凌晨工作、可以說是賣血的。因此希望執政者，別搞到大家都抗爭，米、菜大家都要吃，他希望農民能賺到錢，攤販商也可以生活。