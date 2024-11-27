北農吳芳銘：有ECFA台灣農產發展才利多

北農總經理吳芳銘接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月27日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普選前喊出對全球課徵10%關稅，並針對中國課60%，25日已宣布說對所有來自中國的銷美貨品再加徵10%。台北農產運銷公司總經理吳芳銘接受中評社訪問表示，農產品是特別談判，特朗普對全球、包括台灣課10%關稅，是否會影響到台灣農產品？要觀察，但特朗普對中國課高關稅，是否也會影響大陸對台的ECFA兩岸經濟合作架構協議早收項目？若真被影響，很不利台灣農產。



吳芳銘指出，特朗普對台課關稅，是否影響台灣農產品，就看屆時特朗普明年元月20日上台後，訂的課徵關稅項目有什麼，是否有包括農產品。但也會憂心，特朗普針對中國大陸課徵高關稅，大陸對台的ECFA早收清單項目，是否連帶有所很大影響？



他說，雖說兩岸都是WTO世界貿易組織會員，但若大陸立場希望都回歸到WTO，沒有ECFA的話，對台灣農產蔬果發展不利，ECFA才能利多。當然也是受到兩岸大環境、出現僵局的影響，希望天氣能回溫，大家努力把僵局打開，期待春暖花開、和平繁榮。



吳芳銘，出生於雲林，中正大學政治學研究所碩士、政治大學經營管理碩士學程碩士（EMBA）、上海復旦大學企業管理博士候選人、北京清華大學經濟學博士候選人，無黨籍。曾任嘉義縣副縣長、高雄市農業局長、雲林縣農業處長。曾為民進黨員，2018年退黨參選嘉義縣長落敗。曾是中國國民黨籍前高雄市長韓國瑜的農業局長。



吳芳銘表示，特朗普明年上台，將對大陸課徵高關稅，25日就宣布要加徵10%，這樣的問題，也形同ECFA，ECFA是兩岸特別去簽定的貿易協定，有關稅優惠，若一旦發生變化，會有很大的影響，整個台灣農產品要出口到大陸，成本勢必會增加，將不利台灣農產品。

