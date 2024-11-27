北農董座楊鎮浯：兩岸只靠雙城論壇遠遠不夠

北農董事長楊鎮浯接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月27日電（記者 張穎齊）台北、上海行之14年的雙城論壇，今年頻頻卡關延宕，終於出現曙光，傳出將於12月16至18日在台北舉行。台北農產運銷公司董事長楊鎮浯接受中評社訪問表示，雙城論壇的持續舉辦，有利兩岸關係維持，更有助農業交流，但他認為只靠一個論壇並不夠，需要擴大到更多單位，一起努力改善，才有利兩岸朋友。



楊鎮浯指出，台北、上海雙城論壇是近幾年維持兩岸官方交流的重要管道，也是少數還有在持續進行的平台。雙城論壇上有很多的市政交流，其中也有包括農業。中國國民黨籍台北市長蔣萬安去年在上海的雙城論壇上就有提到雙城農業交流，北農會全力去做。



楊鎮浯，出生於金門，英國西敏大學企業管理碩士，國民黨籍，曾任金門縣長、“立委”、金門縣政府觀光處長、交通旅遊局長、國民黨大陸事務部副主任、金門大學觀光系兼任講師、國民黨智庫“國政基金會國安組”召集人等，現為台北農產運銷公司董事長。



楊鎮浯表示，雙城論壇是兩岸交流好平台，能發揮功能，但兩岸交流不能只靠一個雙城論壇，很多單位都要協助促進交流，功能要擴大，各方面、更多單位一起努力，塑造出好的大環境，對兩岸鄉親朋友才是好事。



楊鎮浯向中評社提到，不管是他以前服務的金門縣，還是現在的北農，都是兩岸大環境有點敏感的單位，金門因地理位置自然不用多說，現在他來到北農，關心農產品的銷售路徑及市場。台灣農業非常成熟，除了供應台灣本地需求外，他也收到許多產地農友的心聲，必須要開拓市場。

