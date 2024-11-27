陸生團今午抵台　大批粉絲迎接馬龍、楊倩

奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等陸生團今日抵台展開9天8夜青年交流。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月27日電（記者 盧誠輝）馬英九基金會邀請中國大陸高校師生訪問團於27日中午抵達桃園國際機場，展開為期9天8夜的參訪行程。本次訪問團由中國大陸7所頂尖大學的40名師生組成，其中包括奧運桌球六金得主馬龍及奧運射擊金牌楊倩。



陸生團搭乘中國國際航空CA185班機在上午8時20分從北京起飛，11時19分抵達桃園機場，由馬英九基金會執行長蕭旭岑到場接機。



陸生團班機抵達前，桃園機場第二航廈入境大廳已有許多馬龍與楊倩的粉絲到場守候，許多人都拿著手機引頸盼望，等待一睹奧運金牌選手的風采。上午11時50分，陸生團在北京清華大學中共黨委書記、校務委員會主任邱勇和蕭旭岑的帶領下步出入境大廳，許多媒體與粉絲蜂擁而上，爭相搶拍馬龍與楊倩的畫面。



馬英九基金會成立的大九學堂學生也舉著各自負責接待陸生團學校的牌子在現場守候，海洋大學許同學受訪時表示，她這次負責接待的是福建師範大學的學生，很期待能與陸生團相互交流，在接下來9天8夜行程中也會全程陪同陸生團到台灣各地參訪，也會和陸生團分享各地的景點、美食與伴手禮。



馬龍被媒體堵訪時則透露，他有特別為參訪學校學生準備小禮物，這是他第一次到台灣，什麼都想吃吃看，哪裡都想去看看。



蕭旭岑受訪時指出，在兩岸關係低迷的時候，有大陸最頂尖的幾所大學師生，還有2名奧運金牌冠軍馬龍與楊倩，這麼重要的訪問團來，這是個令人振奮的現象，代表無論兩岸關係再怎麼低迷，體育或是青年交流，永遠都是兩岸共同的話題與語言。