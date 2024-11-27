會見世界冠軍“中華隊”凌濤：賴自傲一覽無遺

接見世界12強棒球賽球員，凌濤批評，賴清德自傲一覽無遺。（照片：凌濤臉書） 中評社台北11月27日電／賴清德26日接見世界12強棒球賽冠軍代表成員，賴清德致詞細數選手好表現，也指點捕手林家正“如果你的揮棒角度能夠稍微平一點，你一定是長打的好手”。對此，中國國民黨籍桃園市議員凌濤27日在臉書發文表示，自傲從棒球點評一覽無遺，點評球員莫名其妙，因為隔行如隔山，大家並不期待賴清德是個球評，承認不懂是種謙卑，更是一種對專業的尊重。



凌濤表示，“中華隊”獲得世界冠軍“舉國”歡騰，任何慶祝都以正面看待。不過過程中，每一位政治人物的態度，在極為興奮的體育賽事之下就被凸顯，譬如昨天在府方接見球員的賴清德。



凌濤指出，賴清德把陳傑憲唸成“陳傑楷”、邱智呈講成“邱志偉”已讓觀眾稍微有點騷動，消費王建民受傷、又漏提富邦悍將張奕、江國豪，經主持人提醒補上，而捕手戴培峰因為不在現場，就沒有受到讚揚，如此做法評價不一。但是賴清德的自傲在於以為自己在政治上的表現，讓各方各面都成為完人。



凌濤認為，當然口誤也許是失常，但點評球員就有點莫名其妙，因為隔行如隔山，大家並不期待“總統”是個球評，點評球員的努力，承認不懂是一種謙卑，更是一種對專業的尊重。



凌濤指出，譬如教世界冠軍打球，賴清德說“家正，如果你的揮棒角度能夠稍微平一點，你一定是長打的好手”。又因為“老虎”投手黃子鵬主動向賴清德自曝曾經夢想是當隨扈，賴清德聽聞後，自覺幽默轉身向祕書長潘孟安介紹“這是我今天的新隨扈”都顯示他自傲，以自己為尊的性格，但“總統”不是完人，也不是樣樣專精，顯然賴當上“總統”，已經覺得自我萬能，做實外界指稱“賴神”的自我感覺良好。



凌濤說，老實講，這篇稿子若是幕僚作業，大家可能瞠目結舌，但更讓人擔憂的是賴清德是不是真的如此自負的認為懂球，自負到在這個台灣棒球的歷史時刻，可以對台灣棒球進行各種點評。



凌濤批評，沒想到，賴清德可能是史上，上任第一年就迷失自己，忘記謙卑，人民為大的“總統”。從棒球點評不難想像，以賴系自賞，對別人潔癖，卻也屢屢爆發錯用呂政璋、陳世凱、洪申翰等關鍵錯誤，原來是來自於自傲性格。



最後，凌濤強調，民調下滑速度顯然還沒警醒賴清德，一場接見，賴清德的性格，一覽無遺。