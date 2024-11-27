煙雨青花　金酒攜手方文山推青花瓷高粱酒

金門酒廠攜手華語樂壇知名作詞人方文山，推出新品“煙雨青花”青花瓷金門高粱酒。（金酒公司提供） 中評社金門11月27日電／金門酒廠與華語樂壇知名作詞人方文山合作，推出“煙雨青花”青花瓷金門高粱酒，將方文山作詞“青花瓷”意境轉化瓶身設計。金酒董事長吳昆璋說，“煙雨青花”是金酒品牌精神“文化入酒，當代品酩”的展現。“煙雨青花”將於12月3日於金門酒廠直營門市及全家便利商店開售，為年底禮品市場注入濃厚的中華文化氣息。



吳昆璋表示，此次與方文山合作，不僅將音樂與白酒文化融合，更體現金門酒廠品牌在創新與經典間的雙重追求。“青花瓷是一首國人耳熟能詳的歌曲，聽到前奏就能知道歌，歌詞意境非常美，正如同金門高粱酒獨特的清香與細膩值得細細品味”。他提到，“煙雨青花”不僅是一款酒，更是一件承載文化與藝術的收藏品。金門高粱酒的細膩與清香，如同青花瓷歌詞中的“天青色等煙雨”，需要懂酒之人細細品味。



金酒公司表示，“煙雨青花”金門高粱酒在瓶身設計將“青花瓷”歌曲的意境融入，透過窗花一窺江南小鎮的浪漫與飄逸，充滿濃厚東方雅韻。在細節上除能見獨特的江南水鄉景象外，更巧妙地隱藏多首方文山經典創作歌曲於其中，等待藏家與粉絲們來細細玩味。“煙雨青花”青花瓷金門高粱酒以禮盒組方式呈現，除極具質感的外盒，更附上一對酒杯、底部刻有“青”與“花”兩字，為每次對飲增添詩意，邀請愛好者感受每一口佳釀間蘊含的音樂共鳴與醇厚芬芳。



方文山指出，這次合作結合了他對文化傳承與創新的理解。他特別為金門酒廠改編青花瓷的歌詞，讓品酩“煙雨青花”彷彿就像聆聽一首好歌，沉醉入戲於當下的氛圍中，更將彼此的距離拉近。他形容這款高粱酒如同一幅小巧精緻的江南畫卷，既傳承東方雅韻，又帶有當代設計的創意。



酒體部分，“煙雨青花”選用18至20年金門金城廠陳年老酒，酒精濃度達58.6度，呈現“綿、甜、醇、和”的經典特質。入口如絲綢般順滑，散發濃郁的梅子、熟果和咸葡萄乾香氣，尾韻則帶有黑巧克力與老酒餘韻。其晶亮透明的色澤與細膩酒花，充分體現金門酒廠在釀造工藝上的卓越成就，可望再次引發收藏熱潮。（飲酒過量、有礙健康）