左正東：特朗普的印太戰略會因對中關係而變

台灣大學政治系教授左正東。（中評社 資料照） 中評社台北11月28日電（記者 楊騰凱）台灣大學政治系教授左正東27日在一場線上研討會上表示，美國新任的特朗普政府未來將擴大與印太地區國家的合作以抗衡中國大陸，尤其可以觀察對菲律賓的政策，因為中美很可能在菲律賓發生衝突，但特朗普願不願意為了菲律賓而直接與中國衝突，這點將是很大的問號。



左正東分析，因為美國現任總統拜登任內無論與中國大陸溝通如何，美國在菲律賓的軍事存在感都在持續上升，但特朗普可能因為美中關係改變，包括是升高緊張或關係和緩，進而有所不同。



中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心27日下午舉行“美、日新政府印太戰略走向與對台灣之意涵與影響”線上國際研討會。研討會由中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心徐遵慈主持，台灣大學政治系教授左正東、輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎、“國策研究院副院長”郭育仁、中華經濟研究院台灣東協研究中心輔佐研究員郭嬌嬌發表專題報告。



左正東報告題目為“美國新政府之印太戰略走向與重點議題”。



左正東表示，為什麼人事佈局很重要，特朗普個人風格很強，喜歡交易式的外交，樂於和對手國直接交易。在這樣的狀況下，人事佈局似乎相對次要，行政團隊多是忠於特朗普的人士。但此次國務卿、國防部長、國安顧問等職務都涉及政策執行，表面上看來特朗普對盟友強悍，對台灣有點忽略，但實際政策落實上不見得如此。

