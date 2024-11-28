何思慎：特朗普來討錢　中日從對立轉向合作

輔仁大學日文系特聘教授何思慎。（中評社 資料照） 中評社台北11月28日電（記者 楊騰凱）輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎27日表示，美國共和黨總統當選人特朗普是來要錢的，日本對未來的美日關係抱持不安，所以日本希望加大對中國的經貿關係，日本希望不要在中美之間選邊。



中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心27日下午舉行“美、日新政府印太戰略走向與對台灣之意涵與影響”線上國際研討會。研討會由中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心徐遵慈主持，台灣大學政治系教授左正東、輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎、國策研究院副院長郭育仁、中華經濟研究院台灣東協研究中心輔佐研究員郭嬌嬌發表專題報告。



何思慎報告題目為“日本新政府與美國及東南亞關係之展望”。



何思慎表示，特朗普過去與前日本首相安倍晉三的關係很好，不過兩人的友好一部分也是建立在高爾夫球上面，可是石破茂並不會打高球。另外在分擔駐日美軍預算方面，在特朗普上個任期尾聲， 日本賭特朗普不會連任，真的被日本賭贏了。接著民主黨拜登上台，對日本慈眉善目，雙方成功就駐日美軍費用簽了5年合約，日本共支付1兆日元，可是時間過很快，馬上特朗普回歸，雙方馬上要談新一期的駐日美軍軍費負擔，特朗普將是來要錢的。



何思慎指出，所以日本未來除了要提升自己的軍費支出外，還要回應特朗普希望日本加大對駐日美軍的軍費負擔，這都讓日本對未來的美日關係抱持不安。對日本來說，中日關係過去曾經很好，安倍晉三在擔任首相期間把中日關係處理得很好，成功重開中日首腦會談，只是後來安倍卸任轉為眾議員，講出了“台灣有事就是日本有事”，似乎把中日關係搞僵了。

