不跟風發獎金　張善政撥千萬設棒球基金扎根

張善政今日主持市政會議時表示將撥款千萬元扎根基層棒球。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月27日電（記者 盧誠輝）中華隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，在台灣掀起一股棒球熱潮，每位選手除可獲得新台幣700萬元的“國光獎金”外，許多縣市也爭相為選手加碼獎金，但中國國民黨籍桃園市長張善政卻反其道而行，認為與其錦上添花，不如扎根基層棒球，因此決定由市府撥款1千萬元成立“棒球天使基金”，厚實桃園市的棒球基礎教育。



張善政今日在市政會議中提到，中華隊在12強棒球賽冠軍賽時，他也和逾3千名球迷在桃園市府前舉辦的直播派對觀賞球賽，最後中華隊雙殺奪冠那刻，許多人都激動落淚，因為中華隊上次打進國際賽冠軍戰，已經是32年前的事。但激情過後回歸理性思考後，認為與其讓中華隊的冠軍曇花一現，不如將錢花在扎根桃園基層棒球萌芽。



張善政指出，本屆中華隊設籍桃園或隸屬樂天桃猿隊的選手及教練人數最多，為了讓桃園能夠繼續支撐台灣棒球在國際賽場不斷突破，桃園市政府希望做一些與其他縣市不同的事情，將投入1千萬元，在市府體育發展基金會設立棒球天使基金，希望藉由此筆預算支持基層棒球發展。



他提到，市府內部一直針對如何比其他縣市投入更多、扎根更深，讓出身桃園的選手可以持續成為中華隊支柱等議題有熱烈地討論，因為桃園有這麼棒的棒球基礎，應該要做一些與別的縣市不同的事。未來市府將邀集選手和球團研商，規劃具體可行的推動架構。



張善政強調，設置及運用棒球天使基金只是第一步，邀請中華隊的選手們能將實力與經驗回饋到桃園，帶動基層棒球的進一步發展，讓更多學校參與其中，擴大對棒球感興趣的學生人數。未來也將設計配套政策、編列或擴大預算，挹注更多資源，支持棒球長期發展，讓中華隊冠軍隊伍的精神和實力得以在桃園傳承並繼續發光發熱。