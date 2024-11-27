盧秀燕歐洲商會英語演說　展接軌國際企圖心

台中市長盧秀燕受邀赴歐洲商會會員午餐會演講。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月27日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天下午受邀赴歐洲在台商務協會演講，全程以英語呈現，除了招手歐商投資台中，也介紹發源自台中春水堂珍珠奶茶，並與歐洲在台商務協會理事長徐尹容、執行長何飛逸互動熱絡，展現接軌國際的企圖心。



歐洲在台商務協會27日在台中日月千禧酒店舉辦會員午餐會，下午邀請盧秀燕專題演講，盧以全英文方式呈現，獲得現場滿堂彩，歐洲在台商務協會理事長徐尹容、執行長何飛逸等人都讚譽有加。



盧秀燕特別準備台中知名的春水堂珍珠奶茶，請毆商代表品嘗，並以英文介紹這是來自台中的Bubble Tea，珍珠奶茶代表台灣，台中春水堂則是發源地（Original）。



盧秀燕並介紹台中的投資環境，強調台中在促進民生經濟、產業投資與環境永續等面向非常努力，並敬佩歐洲對環保及氣候變遷議題的重視，同時感謝歐商深耕台中離岸風電產業，期盼未來能攜手歐商創造更多合作契機。



歐洲在台商務協會執行長何飛逸受訪表示，歐商很重視台中，已有14家會員廠商在此設廠並建立總部，“來這裡是應該的”而風能的前景最佳，往後多年都還會有持續的廠商來台中並進一步發展。



盧秀燕說，風力和能源是歐商的強項，因此風能廠商特別多，市府過去已和他們有很多合作，未來還會在各個方面給予協助，而且也是台中產業發展的新方向。



盧秀燕被視為2028大選熱門人選，據傳，她非常認真學習精進英語能力，今年7月赴美訪問時，也有消息傳出，還特別請了英語老師勤練口說，要強化與國際人士交談的能力，布局大位的意味濃。