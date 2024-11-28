呂禮詩：美在東亞的海空軍力確實遜色於中國

台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩。（中評社 資料照） 中評社台中11月28日電（記者 方敬為）美國印太司令帕帕羅（Sam Paparo）19日對其先前提出的無人機台海作戰計劃改口稱，單靠無人機並不足夠。台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，帕帕羅提出相關戰略的時間點在今年7月，短時調整，顯然對解放軍能力掌握不夠周延，畢竟以地理區位而言，美軍在東亞海空軍力確實略遜色，美方意識到相關差距，必須調整戰略。



呂禮詩，在海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



帕帕羅曾對台海衝突作戰提出“地獄景象”（Hellscape）計劃，宣稱若解放軍攻台，將部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和無人飛機，抑制解放軍行動，為台美及其夥伴部隊爭取全面反擊的時間。不過，他在19日於美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）的一項訪談中表示，美軍在有限空間中可使用無人機，但若在太平洋地區與解放軍發生衝突時，仍需維持空中和海上優勢，此時僅有無人機並不足夠。



呂禮詩指出，距離帕帕羅提出地獄景象計劃迄今只過了5個月左右，隨即就改口需要調整戰略方針，代表美方當初對於地獄景象及複製者計劃過分樂觀，畢竟美軍若要在台海實施無人機作戰，在地理區位上就難以占有利基，從沖繩的美軍基地一直到台灣海峽，距離過長，若要以無人機作戰，就實用性及可行性而言，的確會產生一定程度的限制。



呂禮詩表示，加上今年珠海航展的內容，解放軍對於各種無人載具的發展，各界有目共睹，不衹有廣受討論的“九天”無人機，還有包括“機器狼”、“虎鯨”等無人載具，都大幅度超脫一般對無人載具短小精幹、輕薄的既定思維，解放軍的無人軍備不但可以作戰、攜帶其他中輕型無人載具，甚至可以作為訊號轉接站使用，這是美國當初在發展無人軍備時，所始料未及的。

