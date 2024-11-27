菊系被追打　子弟兵簡煥宗：有人刻意操作

民進黨籍高雄市議員簡煥宗。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月28日電（記者 蔣繼平）“勞動部”霸凌風暴延燒多日，引發輿論熱議“陳菊集團”，不分藍綠都大加抨擊。菊系的民進黨籍高雄市議員簡煥宗接受中評社訪問表示，可感受被刻意操作這一波，有心人士見獵心喜，不意外，但有的事就檢討，莫須有的事就別過度渲染或栽贓，以陳菊高度來說都概括承受，但團隊立場希望“不要用人命來做政治操作，要相信因果”。



簡煥宗，東海大學哲學系、中山大學人力資源管理研究所碩士。民進黨籍高雄市議員，曾任陳菊“勞委會”時期秘書及陳菊高雄市長時期的市長室秘書，屬鐵桿菊系。



“勞動部”一開始公布調查結果指前北分署長謝宜容的行為是“立意良善”，引發全網炸鍋。簡煥宗也認為，第一時間的對外發言，社會大眾普遍都不能接受，他自己也是，必須要很同理心去針對一條人命的逝去，去追究原因與相關責任。雖然是許銘春卸任“勞動部長”後才發生憾事，他也認為相關主政者都相對要負起一定責任，去妥善處理。



菊系被藍綠共打，簡煥宗表示，當然有人刻意操作這一波，畢竟許銘春曾當過陳菊在高雄市長任內的副市長，也是陳菊團隊一員，有心人當然會利用這個時間來打議題，“有些人見獵心喜，他不覺得意外，但莫須有的事情，就不用刻意加在菊系身上”。譬如獲贈“愛馬仕絲巾”、“音樂會變個人演唱會”，他認為都太超過。



簡煥宗指出，過度渲染，用一條人命來打擊菊系的情況，其實過去都有經歷過，譬如2014年發生的高雄氣爆事件就是這樣。他形容說，只要稍微與陳菊沾上邊，外界就有一種找到機會修理陳菊的氛圍，這對陳菊來說很無奈，但以陳菊的高度就是承擔這一切。對陳菊團隊來說，“希望不要用人命來做政治操作，要相信因果”。

