中評鏡頭：馬龍、楊倩人氣高　台粉絲搶拍

台灣粉絲搶拍馬龍與楊倩的身影。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月27日電（記者 盧誠輝）馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生團27日中午抵台，成員包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等，將展開為期9天8夜的兩岸青年交流之旅。陸生團班機抵達前，桃園機場第二航廈入境大廳已有許多馬龍與楊倩的粉絲到場守候，許多人都拿著手機引頸盼望，等待一睹奧運金牌選手的風采。



馬龍與楊倩步出桃園機場第二航廈入境大廳時，現場粉絲隨即瘋狂吶喊，馬龍與楊倩也開心地揮手回應。一行人隨即在北京清華大學校務委員會主任邱勇和馬英九基金會執行長蕭旭岑的帶領下步出航廈準備搭乘巴士離開。許多粉絲紛紛擠到巴士旁搶拍馬龍與楊倩的身影，兩人即使已坐上巴士仍多次揮手向台灣粉絲打招呼。



東吳大學賴同學表示，她是在2020東京奧運會被馬龍圈粉，後來得知馬英九基金會將邀請馬龍來台灣的新聞後，就相當興奮與期待，27日剛好沒課就決定到桃園機場接機。她相當敬佩馬龍能一直持續專注地投入在自己熱愛的運動上，對她的人生有很多的啟發。她除了準備多張馬龍的照片想要簽名外，還特別寫了一封簡體字的信想親手交給馬龍。



來自青島在台灣師範大學念書的俞同學也說，她從2016年里約奧運開始成為馬龍的球迷，她也很喜歡楊倩，覺得楊倩在2020東京奧運表現亮眼，是一個很漂亮也很厲害的女生。