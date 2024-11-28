高惠宇語中評：失中華文化精髓 台剩下什麼

前立委、一爐香文化公司董事長高惠宇接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月28日電（記者 張穎齊）台灣“教育部”108課綱大量刪減文言文，引發非議。前“立委”、一爐香文化公司董事長高惠宇接受中評社訪問表示，台灣終究是華人世界的範疇，連新加坡人都知道推廣華人文化的重要性，台灣若失去瞭解中華文化、歷史的精髓，下一代年輕人將有何競爭力？執政者別只為自己連任或政黨著想，要為50年後的台灣人設想才對。



高惠宇表示，台灣是華語地區，但在108課綱“去中化”以及網路科技產品盛行之下，台灣年輕人逐漸喪失了核心能力，就算不認為自己是中國人，也不能否認自己是華人，中文、華文的寫作、語言表達等，都核心能力，可是現代學生讀到的範疇愈來愈少，比如108課綱中30篇推薦的文言文，就被刪除了17篇。



高惠宇，出生於基隆市，籍貫山東昌邑，美國猶他大學新聞碩士、美國哈佛大學尼門研究員，台灣作家、資深媒體人，現為無黨籍，曾加入過中國國民黨、新黨。曾任新黨籍“立委”、“國大代表”、世界女記者與作家協會世界總會長、《聯合報》副總編輯、東森電視總經理、中央廣播電台董事長、主持人評論員等。



高惠宇表示，如今的台灣學子閱讀文言文的範圍愈來愈少，她認為執政黨不應當只為了“抗中”，而無視芸芸大眾所需要的文學涵養，要瞭解到，文化素養是能有效提升各方面能力，講最現實的，當去面試工作時，別人只能講三言兩語，但若可引經據典、自然令人印象深刻，甚或在寫自我介紹時，也比較容易找到工作、升遷等。



高惠宇向中評社說，中華文化應當是基本教材，從先秦之後、歷朝歷代的經典文言文，都很寶貴，現代文自然也很重要，比如魯迅所著小說集《吶喊》中的孔乙己、杜光庭的《虯髯客》、金庸《倚天屠龍記》、蒲松齡《聊齋誌異》、台灣作家王禎和的《嫁妝一牛車》、張愛玲《茉莉香片》，與現代影視文化相關也可溯及蘇軾的《前赤壁賦》、《封神演義》等。

