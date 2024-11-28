陳其邁正負評價都高？邱俊憲：下一任不好選

民進黨籍高雄市議員邱俊憲。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月28日電（記者 蔣繼平）台灣民意基金會25日公布最新六都市長民調，民進黨籍高雄市長陳其邁拿到既被欣賞又被不欣賞的正反兩面雙高的評價。同黨的高雄市議員邱俊憲接受中評社訪問表示，這代表高雄人“又愛又恨”的性格，做得好就喜歡，做不好就討厭，會是一種鞭策力量，但也顯示2026不好選，“中央”連續第三任執政包袱更重，民怨都會直接清算在要選的人身上，都要戒慎恐懼，沒有一定誰贏。



邱俊憲，中山大學海洋環境及工程學系工學學士、中山大學海洋事務研究所管理碩士。曾任陳菊在高雄市長任內的機要秘書、綠委李昆澤“國會”辦公室執行長，屬菊系。2014年當選民進黨籍高雄市議員並連任至今。



台灣民意基金會25日公布最新六都市長民調，藍綠各有千秋，其中民進黨籍高雄市長陳其邁在“目前六都市長最欣賞哪幾位？”以27.7%排名六都第二，“目前六都市長最不欣賞哪幾位？”則以27.1%高居第一。“暖男”市長人設呈現出既被欣賞又不被欣賞的特殊現象。



對此，邱俊憲受訪時緩頰“民調參考就好，取樣多寡都有影響。”但他也強調，這幾年整體高雄人對政治呈現出的性格就是“敢愛敢恨”，做得好就喜歡你，做不好就討厭你，而且也會很樂意表達出來，對執政的人而言，都是很好的鞭策力量；反過來想，只要做出成績來，高雄市民還是會認同對城市發展好的事情。



陳其邁2020年補選上任後，再兩年屆滿。邱俊憲表示，陳其邁上任滿四年，很用力在做產業轉型這件事，大方向確定後，半導體產業鏈與台積電在高雄落地深根，過去不被看好的高雄，真的會有很大改變的機會，也是大家共同期待的方向，陳其邁想法應該也是在有限的任期內完成最大化布局，並討論可預期的未來規劃。

