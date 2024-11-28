馬英九宴請陸生團：好好體驗台灣的熱情

馬英九出面接待大陸師生訪團。（馬英九基金會提供） 中評社台北11月28日電（記者 楊騰凱）馬英九基金會邀請大陸高校師生組團訪台，27日為抵台首日。馬英九表示，去年陸生團訪台成功舒緩兩岸緊張，他才決定今年一定要再邀陸生團來訪。馬英九說，歡迎大陸同學欣賞台灣的美，體驗台灣民眾的熱情。



馬英九基金會邀請大陸北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大學共40名師生，於11月27日訪問台灣9天8夜。過程中將與台灣大學、清華大學、政治大學、陽明交通大學、中國文化大學、長庚大學等6所台灣的大學交流，並參訪台北市立中山女子高級中學。



陸生團今日抵台後，馬辦帶眾人赴“春水堂人文茶館”品嘗台灣知名的珍珠奶茶，隨後前去參訪台北市立中山女子高級中學，晚間馬英九設宴歡迎大陸7所高校師生訪問團。



馬英九表示，希望大陸同學此行，能欣賞到台灣的美，體驗到台灣民眾的熱情，也在台灣交到許多好朋友，“其中一位朋友的名字叫馬英九”。他也熱情邀請大陸同學明年再回來，和他一同參加泳渡日月潭。



馬英九表示，去年7月，馬英九基金會首次邀請大陸師生來台灣進行9天8夜參訪，除了與台灣幾所大學交流外，也到知名景點參訪，引發兩岸媒體廣泛報導，不只獲得台灣民眾熱烈歡迎，也同時得到大陸民眾大力支持，舒緩了兩岸緊張的關係。因此他決定今年一定要再次邀請陸生團訪台。

