中評關注：民進黨不會鬆動禁團令 怕什麼？

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北11月28日電（記者 鄭羿菲）賴清德執政已逾半年，在兩岸關係上已有定型，賴清德堅持“新兩國論”的本質並未改變，民進黨對兩岸關係仍以“大內宣”為主軸，在賴清德對內執政並未獲得台灣民眾高度滿意的當下，自然不會捨棄“抗中”大內宣的牌，即便台灣觀光業者日前遞陳情書，要求賴政府解除禁團令，但前景恐怕堪憂，更大機會是什麼都不會改變。



民進黨政府自2016年執政後，兩岸關係便陷入冰點，蔡英文執政時期更以“抗中保台”為旗幟，成功連任2020大選，賴清德如今也有樣學樣，仍以“抗中”為主要方向，對內則加強內宣手法，如214金門撞船事件在7月底協商圓滿落幕，陸委會主委邱垂正強調是“政府主導”、賴清德雙十晚會談論“祖國論”與“中華民國”，拉攏藍營支持者、馬英九邀陸生團訪台，綠委沈伯洋以“統戰”形容。



可以說，民進黨從上到下仍是維持著“抗中”論調，賴清德的“台獨”意識形態未息、民進黨仍不承認“九二共識”，即便海基會董事長吳豐山喊話海協會“攜手揮別柳暗，迎向花明”，在民進黨政府主政下的兩岸關係，本質依舊是“鬥爭”，也唯有鬥爭才能以“宣傳”來維繫賴政府的執政滿意度。



台灣民意基金會11月民調顯示，42.8%贊同賴清德處理大事方式、43%不贊同，是賴5月上台以來首度死亡交叉。賴清德執政半年來，朝野強對抗事件頻傳，包括“國會”改革法案、總預算案等，賴清德捨棄少數政府應循與在野黨合作的模式，掀起大鬥爭時代，但台灣民眾已經看破綠營手腳，顯然已不再替“青鳥”買單。

