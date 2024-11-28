蔡裕明：美將從支持變主導談判　迫現況交烏

實踐大學會計暨稅務學系副教授蔡裕明，也在博雅學部開國際關係相關課程。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月28日電（記者 蔣繼平）俄烏戰爭開打超過1000天，美選結束後戰況愈演愈烈。實踐大學會計暨稅務學系副教授蔡裕明接受中評社訪問表示，特朗普已經給出時間表，導致俄烏雙方開始升級版的權力競逐與戰場升級，而美對烏的態度會從支持變主導談判，手段上只要武器、彈藥、情報不給烏克蘭，就能壓迫烏克蘭上談判桌“現況交烏”；或美對俄讓步，推遲烏克蘭加入北約，看怎麼說服俄國接受，達成短期和平。



蔡裕明，淡江大學國際事務與戰略研究所碩士、中山大學大陸研究所博士。曾任“國安會”研究助理，目前擔任實踐大學會計暨稅務學系副教授，研究專長：國際關係、政治學、兩岸關係、反恐。



俄烏戰爭開打已超過1000天，美選結束後，雙方都有發動大規模攻勢，拜登批准烏克蘭用美製長程飛彈，俄羅斯針對其核武準則進行調整，對西方和烏克蘭傳達明確訊息。美選後戰況規模擴大並加速進行。



特朗普任命的候任白宮國安顧問瓦爾茲24日表示，新一屆特朗普政府將從明年1月開始著手解決烏克蘭衝突，特朗普希望透過談判來結束這場戰爭。



蔡裕明表示，美國大選結果直接影響國際權力平衡，特朗普當選後帶來的不確定性，尤其多次強調希望快速結束俄烏戰爭，但未詳細說明具體計劃，導致俄羅斯看到可能的機會之窗，俄羅斯總統普京試圖在特朗普就職前加強其在戰場上的優勢，或者鞏固與確認已獲得之土地。與此同時，烏克蘭希望在拜登卸任之前獲得更多美國支持，藉由行動強化自身談判地位，烏克蘭的反擊行動顯示其希望在庫斯克地區奪取戰略優勢，為未來可能的談判創造籌碼。所以這是一場升級版的權力競逐與戰場升級。

