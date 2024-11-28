許懷聰：特朗普想聯俄制中沒那麼簡單

已退休的前台灣外交官許懷聰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月28日電（記者 盧誠輝）針對美國總統當選人特朗普2025年1月20日上任後的美、中關係，已退休的前台灣外交官許懷聰接受中評社訪問表示，過去美國總統尼克森是採取“聯中制蘇”策略，但未來特朗普很可能反過來拉攏俄羅斯來對抗中國，只是特朗普若要做到真正的“聯俄制中”的難度相當高，因為畢竟他衹有4年的任期。



許懷聰，政大外交系碩士，曾派駐日本、菲律賓、斯里蘭卡、荷蘭、芬蘭等國，2014年退休。



許懷聰指出，美中貿易戰是2018年特朗普首次執政時期開始，但真正深化美中貿易戰的卻是拜登政府時期，而特朗普上任後仍將持續該政策，但會執行到什麼程度？則要看特朗普的內閣成員而定，雖然目前特朗普的“內閣”大部分看起來都是對中鷹派居多，但在野是一回事，執政又是另外一回事。



他提到，在國際間有一種叫“情勢變更原則”，未來特朗普的對中政策會隨著國際情勢的發展而有所改變，其中最關鍵的因素就是俄烏戰爭的結果，特朗普要怎麼善後俄烏戰爭？俄烏戰爭又會以什麼樣的方式結束？這都將會影響美、中、俄在國際間的大三角關係。



許懷聰認為，特朗普上任後的首要任務就是趕快結束俄烏戰爭，然後再想辦法該如何在美、中、俄的三角競合關係中找到有利位置，而過去美國總統尼克森是採取“聯中制蘇”策略，但未來特朗普很可能反過來拉攏俄羅斯來對抗中國，只是特朗普若要做到真正的“聯俄制中”的難度相當高，因為畢竟他衹有4年的任期。

