蔡正元：陸生團讓民進黨的認知作戰都失效

蔡正元。（截自“頭條開講”YouTube直播畫面) 中評社台北11月28日電／馬英九基金會邀請陸生團訪台，相關行程直到昨天才正式曝光，據透露，有些行程必須等到陸委會批准，確定成行才好提出參訪的需求。有部分綠營人士質疑，該團成員清一色為共青團團員、共產黨黨員。對此，中國國民黨籍台北市議員游淑慧27日表示，“真的是間諜要埋伏，把背景洗乾淨還不簡單嗎？大家號稱我們是自由民主的‘國家’，但是我們卻限制人家行程，除了既定公務行程之外都不能出去，這很荒謬”。



前“立委”蔡正元則表示，因為馬英九基金會請來的大陸學生都那麼優秀，使得民進黨以前的認知作戰都失去效果了。



馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組團於今天訪台，包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人，一行人在27日上午11時19分抵達台灣，展開為期九天的行程。



根據《中時新聞網》報導，陸生團抵台後，於當天下午前往台北市中山女中參訪，但不與學生做交流，傳出是因“教育部次長”葉丙成擔心高中心智未成熟，比較敏感。對此，前“立委”蔡正元表示，因為馬英九基金會請來的大陸學生都那麼優秀，使得民進黨以前的認知作戰都失去效果了。



蔡正元27日在《頭條開講》評論節目中表示，民進黨原本要告訴我們，我們台灣人要比大陸人優秀好多，大陸人這裡不好、那裡不好。怎麼馬英九基金會請來的大陸學生都那麼優秀，使得他們以前的認知作戰都失去效果了。



蔡正元認為，這次來的大陸學生那麼優秀，男的俊、女的美，而且儀態大方。相對民進黨每次所推出的青鳥，好像拐瓜劣棗，會使自己心裡面受到影響。