台“國科會”將聚焦AI、淨零碳排與太空科技

“國科會主委”吳誠文。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電(記者 俞敦平)“國科會主委”吳誠文今日在“立法院”報告2025年度政府總預算案，總金額達新台幣1595億元，重點投入AI發展、淨零碳排、太空科技及基礎研究等領域，並推動智慧園區與產業升級，以支持台灣邁向智慧韌性島嶼及淨零轉型目標。



吳誠文指出，為因應全球氣候變遷與碳中和趨勢，“國科會”將淨零轉型列為明年度科技發展的核心之一，透過發展高減碳潛力的科技，加強科研場域整合，並建立公民科技參與機制，從需求出發推動生活與社會的轉型。這些措施將配合政府淨零碳排政策，促進科技成果在能源、交通、製造等關鍵領域的落地應用。



吳誠文指出，明年度基礎研究預算增至408億元，比2024年度增加12%。“國科會”將支持學術界穩定投入基礎科學研究，並擴大科普教育推廣規模。今年的“Kiss Science”活動吸引眾多民眾參與，全台124處科研場域首次對外開放，同時新增32個科普列車站點，展現對全民科學教育的承諾。



吳誠文表示，“國科會”於10月底向“行政院”提交《人工智慧（AI）基本法》草案，為AI技術應用與產業發展奠定法制基礎。明年度將結合AI與半導體技術優勢，協助中小企業創新轉型，並於南部打造AI專區，串聯當地大學及產業資源，建構完整的人工智慧生態系統，進一步推廣至全國產業鏈。



在太空科技領域，吳誠文表示，“國科會”正修訂“《國家太空科技發展長程計劃》”，年底前將完成火箭發射場候選地點的評估。B5G低軌通訊衛星計劃預計2027年起逐步發射，為台灣打造具國際競爭力的太空產業鏈。國家高效能運算資源（算力）建設亦是重點，未來將提供更多科研與產業應用支持。



吳誠文指出，今年科學園區營業額上半年已達2.1兆元，預估全年穩定增長。明年度“國科會”將推動竹科、中科及南科的園區擴建，並評估地方需求設立實驗中學，完善生活設施，實現產業與社區均衡發展。同時透過跨部會合作，加強園區產業升級與AI新創扶植，吸引更多優質企業進駐。



最後吳誠文總結，“國科會”主管預算714億元，較去年增加131億元，其中包括補助基礎研究、太空科技及實驗中學建設等。總科技預算達1595億元，全面支持島內產業升級、科研進步與社會發展，預期帶動台灣在全球科技競爭中的優勢提升，為邁向淨零碳排社會奠定基石。