藍委牛煦庭：特朗普可能用關稅逼台灣就範

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月28日電（記者 楊騰凱）美國總統當選人特朗普已宣布將對中國大陸、加拿大、墨西哥加徵關稅，中國國民黨籍“立委”牛煦庭今日受訪時表示，台灣接下來很可能成為特朗普加徵關稅的對象，透過關稅逼台灣就範，要求台灣對創造美國就業以及復興美國工業做出付出。



台灣對美國貿易順差已從2018年的120億美元，2019年193億美元，直到2022年一舉躍升至510億美元，2023年來到800億美元，而美國的檢視標準為150億美元。



特朗普25日宣布，他上任第一天就會發布命令，對所有中國大陸進口商品加徵10%關稅；墨西哥與加拿大進口美國的所有商品則加徵25%關稅。



台灣是否可能成為特朗普加徵關稅的對象？



牛煦庭表示，這件事情滿有可能發生的，基本上當我們的產業政策與發展，和特朗普的期待有所抵觸，或是特朗普要求台灣對創造美國就業或復興美國工業做出付出，而台灣沒辦法配合時，特朗普就可能用關稅作為逼迫台灣就範的武器，特朗普也不是只對台灣這麼做，他對全球都是如此。



牛煦庭指出，特朗普作為非典型的政治人物，他從來都沒在管過去的國際建制體系，這確實是台灣非常大的挑戰。



牛煦庭表示，台灣“外交部”先前的對美國業務報告讓人非常緊張，因為台灣“外交部”還寫說美國對台灣的承諾不變，會領導民主國家對抗威權，可是這樣的事情是美國民主黨政府時代的產物，當特朗普上台後，我們有沒有針對特朗普的經貿政策作出調整與因應？目前看來台灣的成果有限。



牛煦庭指出，特朗普是個不可預測性很強的政治人物，我們對國際經貿局勢要做好隨時調整的心理準備，我們要善用我們在產業鏈上的不可替代性去謀求最大利益。