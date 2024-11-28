拚草屯鎮長補選　許淑華釋利多拉抬簡賜勝

南投縣長許淑華（右）與縣議員簡賜勝共同宣布“台灣好行－北港溪線”通車。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月28日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天宣布“台灣好行－北港溪線”通車，並在草屯鎮九九峰動物樂園舉辦通車典禮，明年1月18日將代表藍營投入草屯鎮長補選的縣議員簡賜勝也出席見證。許淑華指出，該觀光巴士路線行經草屯，有助草屯鎮觀光發展，簡議員對草屯發展相當重視，特別來見證，未來縣府與鎮公所會持續合作，讓草屯更好，強力拉抬簡。



國民黨籍草屯鎮長簡景賢日前意外猝逝，鎮長缺額將在明年1月18日辦理補選，國民黨25日宣布提名縣議員簡賜勝投入補選，許淑華28日即與簡賜勝同台出席公開活動，一同在草屯鎮宣布“台灣好行－北港溪線”通車，在補選前釋出利多，爭取支持。



許淑華表示，她上任後一直以“宜居城市、觀光首都”為施政願景，推動低碳及永續的旅遊產業，為改善景區交通，縣府積極爭取台灣好行觀光巴士路線，目前南投縣已有包括日月潭線、溪頭線、清境線、東埔線、車埕線、埔里線、集集線、瑞龍瀑布線、雙龍線、日月潭溪頭線、日月潭阿里山線、跑水求財線、斗六竹山線，如日再新增北港溪線，預計今年12月初將再通車八卦山線，南投縣已成為全台路線最多的縣市。



許淑華提到，北港溪線從台中高鐵站出發，行經南投草屯鎮，最終抵達北港溪溫泉，對草屯鎮的觀光發展相當有益，沿途停靠鎮內的台灣工藝研究中心、九九峰遊憩園區、九九峰動動物樂園，加上預計2026年完工的“氦氣球樂園”，串聯草屯觀光景點，可望促進地方觀光產業發展。



許淑華並特別點名簡賜勝，強調簡議員長期對草屯發展相當重視，今天特別來見證觀光巴士路線通車，未來縣府會與鎮公所會持續合作，共同發展草屯，讓草屯鎮變得更好！簡賜勝則感謝縣府協助發展草屯鎮，希望未來鎮公所能與縣府繼續緊密配合，讓草屯鎮更繁榮。



北港溪線初期採用9人座小巴行駛，每天往返兩班次，上午8點、下午1點由高鐵台中站發車，上午11點、下午4點從泰雅渡村假村發車。路線從高鐵台中站到泰雅渡假村，單程票價新台幣187元，沿途站點包含草屯、工藝中心、九九峰動物樂園、下坪林、福龜旅遊中心、柑子林、國姓、埔尾、橋頭、北港溪溫泉，終點站為泰雅渡假村。