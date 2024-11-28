陸生團訪政大　大批學生粉絲夾道歡迎馬龍

馬龍被大批媒體包圍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月28日電（記者 張穎齊）馬英九文教基金會邀請大陸師生來台灣進行9天8夜參訪，第二天28日上午參訪政治大學達賢圖書館，奧運桌球六金選手馬龍依舊受到大批台灣學生粉絲夾道歡迎，“馬龍旋風”宛如走星光大道般，向粉絲們揮手致意，學生爭先恐後希望能與馬龍互動。



由北京清華大學校務委員會主任邱勇擔任團長、7所大學共40名師生組成，包括奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等人的中國大陸大學師生赴台訪問團，27日中午抵達台灣，將與台灣6所大學和1所高中展開交流，並參訪台灣知名景點。



大陸師生訪問團今天上午前往政大達賢圖書館交流，下午預計前往林安泰古厝和台北孔廟參觀。政大現場，有政大圖書館長廖文宏、國際事務學院長連弘宜等人迎接，馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑隨後也到場。



陸生團還沒到場，政大圖書館就擠滿近百名的政大學生，熱情等候，現場還因此有紅龍圍住，有馬龍、楊倩的支持者，但仍以馬龍的粉絲最多，且不分男女、儼然師奶殺手。馬龍一下車，大批媒體爭相拍攝，粉絲上前簇擁，政大桌球隊與陸生都爭相與馬龍拍攝、簽名、握手，狂喊“政大桌球隊歡迎龍哥！”



針對民進黨質疑陸生團是大陸統戰的樣本？馬辦主任蕭旭岑接受媒體訪問時表示，民進黨對台灣人沒信心，用統戰來掩飾害怕抗中牌失效，根本無法達到保台，民進黨怕台灣人知道大陸高鐵有靠背座椅，害怕兩岸有成功的良性交流，所以綠委沈伯洋等人只會耍些小伎倆。