洪孟楷籲吳誠文　政治語言無法守護台半導體

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”教育及文化委員會針對2025年度“國科會”預算的審查中，中國國民黨籍“立委”洪孟楷批評“國科會主委”吳誠文，認為他在面對有關AI政策和半導體議題的質詢時，未能以科學專業的態度回應，而是使用“政治語言”迴避核心問題。洪孟楷多次要求吳誠文改變態度，回歸專業，真正展現科學家的務實精神。



“立法院”教育及文化委員會審查2025年度“中央政府”總預算案有關國家科學及技術委員會及所屬單位預算案，“國科會主委”吳誠文赴會報告並備詢。



洪孟楷首先關切美國前總統特朗普再度執掌白宮後，對台灣科技的壓力。洪孟楷詢問吳誠文，若未來美方要求台灣分享更多先進技術，台灣是否有能力堅持技術主權。吳誠文表示台灣的先進半導體技術因完備的產學官合作與優越環境而具全球競爭力，並強調這些技術無法在其他國家輕易複製，因此台灣有信心捍衛核心利益。



洪孟楷進一步質疑，台灣現行的“N－1原則”（即台灣保有最先進技術，出口技術則落後一代）是否能在特朗普的施壓下持續堅持。對此，吳誠文重申，台灣在半導體領域的領先地位建立在無可取代的產業環境之上，而這是其他國家無法輕易仿效的。吳誠文也強調：“只要技術留在台灣，全世界都會因此受益。”然而，洪孟楷對此回應顯得不滿，直指吳誠文的回答缺乏明確的應對方案，並強調面對美方可能的技術需求壓力，僅靠“理論上的自信”不足以說服外界。



除了台積電議題，洪孟楷也關注AI政策的整體推動。他批評許多部會的AI計劃掛名多於實質，並舉例“勞動部”與“文化部”的AI專案，認為這些計劃既缺乏核心技術支撐，也未能呈現具體成效。對此，吳誠文表示，“國科會”正與“數位發展部”協同合作，期望透過更完善的整合機制，避免政策方向混亂。但洪孟楷對此回應仍表不滿，認為吳誠文的回答流於概念化，缺乏具體的行動計劃。他警告：“科技政策若只停留在空談，AI發展將成為名不符實的口號。”



洪孟楷最後強調，台灣在半導體領先地位是國際關注的焦點，“國科會”必須拿出更具體、更具執行力的策略。他提醒吳誠文，科技政策應回歸專業與務實，不能以模糊的政治語言掩蓋問題，否則只會削弱台灣在全球科技競爭中的關鍵優勢。