馬英九陪陸生參訪政大　讚兩岸青年交流很棒

馬英九與陸生團合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月28日電（記者 張穎齊）馬英九文教基金會邀請大陸師生來台灣進行9天8夜參訪，第二天28日上午參訪政治大學達賢圖書館，馬英九也親自到場，一同入內進行參訪交流。雖然未安排陸生團與政大生座談交流，但其實台灣學子仍能近身接觸陸生團，私下輕鬆聊天交談。馬英九也盛讚這項安排很棒。



由北京清華大學中共黨委書記、校務委員會主任邱勇擔任團長、7所大陸大學共40名師生組成、內含奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等人的中國大陸大學師生赴台訪問團，27日中午抵達台灣，與台灣6所大學和1所高中展開交流，並參訪台灣知名景點。



大陸師生訪問團今上午前往政大達賢圖書館交流，大合照時，原先由馬英九基金會執行長蕭旭岑、政大圖書館長廖文宏、國際事務學院長連弘宜等人與陸生團合影，馬英九隨後出現，並請馬英九到C位再度大合影。陸生團看到馬英九也都很開心。



中評社記者詢問馬英九對兩岸青年交流的看法？馬英九笑回“很讚！很棒！”



政大參訪行程，並未安排到校本部，範圍僅在達賢圖書館內外，從樓下逛至樓上，達賢圖書館以建築之美聞名，不少人都會特地來參觀、拍照。陸生團入內後，圖書館也開放政大學生憑證入內，雖未安排實際兩岸青年座談交流，但仍可私下互動。有的陸生與台生更是過去就相識。