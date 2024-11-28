藍委：兩岸關係不好台加入CPTPP機會低

藍委徐巧芯。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月28日電（記者 楊騰凱）台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的申請案可能會被CPTPP執行委員會擱置。中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日受訪時表示，很多CPTPP會員國與中國大陸友好，當兩岸關係不好，台灣加入的可能性就很低。台灣應該與大陸展開對話，才能對經貿往來加分。



CPTPP執行委員會年度大會27日於加拿大溫哥華登場，外媒報導，由於“一個中國”，新加坡與馬來西亞等CPTPP成員國均無法對台灣入會資格達成共識，這次大會將擱置台灣的入會申請案。



蔡英文2021年曾表示，韓國早在2012年就依循國際標準開放萊牛、萊豬進口，有相當大的優勢加入CPTPP。CPTPP會員國也都會觀察台灣是否有決心，進一步開放美豬進口，加入更高標準的區域貿易協定。



藍委徐巧芯今天在“立法院”受訪時指出，當初國民黨就提醒過，開放萊豬不見得等同於台灣可以加入CPTPP，因為CPTPP很多會員國都與中國大陸友好。當兩岸關係不好，加入CPTPP的可能性就降低很多，因為有些CPTPP會員國可能不會歡迎台灣加入。



徐巧芯表示，所以說要與全世界打好關係，無論是對美國、日本也包括中國大陸，可是當時民進黨政府告訴我們說，進口日本核災食品與美國萊豬，就可以換取到加入CPTPP，最後台灣衹有和美國洽談“21世紀台美貿易倡議”，這也只是一個倡議架構，不像CPTPP有完整的組織性。



徐巧芯質疑，所以我們吃了萊豬也吃了核食，但有換到民進黨政府說的那麼多嗎？其實完全沒有。



徐巧芯主張，所以台灣應該要與中國大陸展開對話，建構和平善意，而不是惡意螺旋，這樣一來才能降低雙方軍事衝突的可能性，甚至對經貿往來都是有加分的。