柯志恩促建繁體中文資料庫　吳誠文認同

藍委柯志恩。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”教育及文化委員會針對2025年度“國科會”預算的審查中，中國國民黨籍“立委”柯志恩質疑“國科會”未投入資源建置繁體中文資料庫，並呼籲鬆綁資料法規促進公私合作。“國科會主委”吳誠文回應，對建置繁體資料庫的建議表示認同，承諾納入規劃，並強調法規改革需要跨部會合作，目前正積極研議中。



28日，“立法院”教育及文化委員會審查2025年度政府總預算案有關國家科學及技術委員會及所屬單位預算案，“國科會主委”吳誠文赴會報告並備詢。



柯志恩首先指出，“國科會”每年投入300億元於AI相關計劃，但繁體中文在全球AI模型中的資料占比極低，僅有0.05%，遠不及簡體中文的16.2%。柯志恩認為，這樣的落差對於台灣文化與語言的保存不利，“國科會”應優先投入資源建構繁體中文資料庫，為台灣的AI技術奠定基礎。



柯志恩強調，與其專注於精進AI模型開發，應先確保基礎資料的完整性。她批評“國科會”在目前的預算中未見針對繁體中文資料庫建置的具體規劃，呼籲“國科會”將此項目納入核心工作。此外，她提到，許多國家已透過鬆綁資料使用相關法規，促進公私部門合作，而台灣目前的法規卻限制了民間龐大數據的有效應用，導致AI訓練資料的來源受限。



對此，“國科會主委”吳誠文回應表示，柯志恩的建議非常重要，“國科會”對於繁體中文資料庫的建置需求深表認同，並承諾在未來的規劃中加強這方面的工作。針對資料法規的限制問題，吳誠文指出，法規鬆綁的確是推動AI產業發展的關鍵，目前“國科會”正積極與相關部會協調，希望能在保護資料隱私的前提下，促成資料共享與公私協作。



最後柯志恩進一步提醒，繁體中文資料庫的建置不僅是文化保存的重要措施，也是台灣在AI國際競爭中維持地位的必要條件。她強調，台灣應優先打好基礎，才能在AI發展的全球趨勢中找到自己的定位，避免資源投入無法達成預期效益。