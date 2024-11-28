林佳龍：諮商過的CPTPP會員沒反對台加入

林佳龍接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月28日電(記者 黃筱筠)跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會27日於加拿大溫哥華登場，台“外交部長”林佳龍今天表示，目前諮商過的會員國都正面，沒有反對台灣。但是要不要成立工作小組，要由會員國決定誰可以先成立工作小組，這兩天應該會知道。



政治新聞網Politico.eu報導指出，本次大會將擱置台灣和中國大陸的入會申請案，哥斯大黎加可望成為下一個進入該貿易組織的成員國。



《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）執行委員會大會於27至28日在加拿大溫哥華舉行。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查明年度“中央政府”總預算案關於“外交部”主管收支公開及機密部分（僅詢答）。並繼續處理院會交付“外交部”今年度“中央政府”總預算決議“對外之捐助”預算凍結新台幣100萬元案，邀請林佳龍出席備詢。



民進黨“立委”王定宇質詢提問我們是否有機會加入CPTPP?林佳龍說，必須要工作小組成立後，才會進入協商。



王定宇詢問台灣申請入會已有一段時間，有沒有像報導提到的，因為中國大陸因素台灣入會暫時擱置？林佳龍表示，要先成立工作小組，“奧克蘭三原則”我們都符合。加拿大希望共識內容由大家來決定，這兩天要開會。



王定宇詢問預先協商會員國，可以透露哪些國家？林佳龍表示，不方便對外透露，因為中國大陸有申請，其他國家會有顧慮。



林佳龍也說，現在沒有人反對台灣，但是台灣可以與11會員國家，今年加上英國共12國先諮商，反對國家要講理由，“如果貿易程度比台灣低國家要反對台灣，那就是政治因素”。



林佳龍也說，我們沒有被拒絕，但要得到更多支持，也沒有得到訊息說馬來西亞反對，目前諮商過成員國，都正面沒有反對，但是要不要成立工作小組，要由會員國決定誰可以先成立工作小組。



CPTPP經濟規模約占全球15%，成員國包括日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、秘魯、智利、墨西哥、文萊、新加坡、越南和馬來西亞。中國大陸在2021年9月16日提出申請加入，9月22日台灣也遞交入會申請書。隨後遞交申請書者，包括烏克蘭、烏拉圭、哥斯大黎加、厄瓜多和印尼。