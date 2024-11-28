台積電一年一廠? 吳誠文：許多問題需解決

藍委萬美玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電(記者 俞敦平)“立法院”教育及文化委員會今天審查2025年度“國科會”預算，中國國民黨籍“立委”萬美玲質詢“國科會主委”吳誠文，提及“經濟部長”郭智輝說台積電未來十年每年在台灣新設一廠的計劃將面臨的挑戰。吳誠文表示，佩服郭智輝對目標的堅定，並強調“國科會”將積極配合，但土地、水電供應與碳排放等問題仍需跨部門協調解決。



“立法院”教育及文化委員會今天審查2025年度政府總預算案有關國家科學及技術委員會及所屬單位預算案，邀請吳誠文出席並備詢。



萬美玲質詢時首先提到，日前郭智輝備詢時表示，台積電未來十年每年將在台灣建設一座新的晶圓廠，並詢問吳誠文對此的看法。



吳誠文回應說，他對“經濟部長”郭智輝提出的“每年一廠”目標感到十分佩服，並認為這是一個如中華隊(指針對一級賽事，以職業選手為主組成的成人棒球代表隊)爭取世界第一般的宏大目標。然而，他也指出，這項計劃的落實需要多方努力，尤其在土地、水電資源的供應以及碳排放等議題上，“國科會”的角色至關重要，但更需多部門的協同合作。



萬美玲接著指出，台積電未來十年每年設廠的計劃，面臨土地供應不足的挑戰。根據“國科會”資料，三大科學園區現有可用土地僅約160公頃，且多為零散地塊，難以滿足大規模設廠需求。雖然彰化二林與高雄橋頭等新園區具備較大土地潛力，但仍需克服開發進度及地方配合等問題。



對此，吳誠文回應，“國科會”已推動“桃竹苗大矽谷方案”與“智慧科技大南方產業生態系方案”，整合資源並加速新園區開發，為台積電提供更多設廠選項。他強調，“國科會”將持續盤點土地與資源，並與“經濟部”和地方政府緊密合作，務求達成產業發展目標。