徐巧芯批：勞工的演唱會變成許銘春個人秀

藍委徐巧芯。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月28日電（記者 楊騰凱）前“勞動部部長”許銘春被控於2022年挪用“就業安定基金”新台幣300多萬元辦演唱會。台北地檢署26日分案調查，許被列被告。中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日受訪表示，辦給勞工朋友的演唱會變成許個人秀，這十分奇怪，檢調與新任“勞動部長”洪申翰都應盡快調查。



許銘春曾於“監察院長”陳菊在高雄市長任期擔任副市長，被視為陳菊人馬，也因外貌與陳菊神似，在台灣有“小花媽”之稱。



“勞動部”於2022年舉辦“敬！前進的光，性別工作平等法二十週年音樂會”，許銘春遭爆豪擲“就業安定基金”300多萬元辦演唱會，結果自己粉墨登場唱了超過半小時，形同用公帑辦個人演唱會。對此，台北地檢署已經分案調查，將許銘春列被告。



徐巧芯認為，許銘春被調查是很正常的，首先要確定許銘春開演唱會的經費有沒有挪用就業安定基金，這部分“勞動部”還沒很清楚地對外說明。尤其新任“勞動部長”洪申翰剛上任，他有必要趕緊進行查核。



徐巧芯指出，雖然許銘春當天只唱了三首歌，可是回去看整個演唱會，許唱歌的時間加上站在舞台上摸彩等等的時間，確實高達30分鐘。許銘春當時還叫大家打開手機閃光燈，弄得自己好像是超級巨星一樣。大家就覺得奇怪，這是給勞工朋友的演唱會，怎麼會變許的個人秀呢？甚至假如許銘春當天穿著的禮服都是出自納稅錢，這就更不能接受了。



徐巧芯表示，現在還有傳言說許銘春送禮很大方，特別費不夠用了，還找其他人來勻支特別費。這件事情如果屬實，也涉嫌違反《貪污治罪條例》。



徐巧芯說，現在檢調介入之後，希望盡快看到結果，因為這種事情並不難查。同時我們也發現“勞動部”的政風單位是毫無功能可言，“勞動部”政風單位非常麻木不仁，現在都沒看到他們的影子，要檢討的事情真的非常多。