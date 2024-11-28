藍委關心AI等發展人才問題　吳誠文坦承不足

藍委林倩綺。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”教育及文化委員會針對114年度“國科會”預算的審查中，中國國民黨籍“立委”林倩綺強調應更注重基礎建設與人才培育，避免過度依賴“經濟部”的產業推動，呼籲“國科會”加強與“教育部”合作，提升教育與基層培育的扎實度。



28日，“立法院”教育及文化委員會審查114年度“中央政府”總預算案有關國家科學及技術委員會及所屬單位預算案，“國科會主委”吳誠文赴會報告並備詢。



林倩綺首先提到，AI行動計劃2.0在2024年編列總預算157億元，其中“經濟部”分配到76.6億元，是投入最多的部會，主要負責推動AI在產業發展中的應用。“國科會”則以51億元支持學術研究，涵蓋多領域的AI應用技術開發。然而，她強調，現階段的產業發展過於注重經濟效益，而忽略了基礎建設的重要性，例如教育體系中的師資培育和基層人才訓練仍有待加強。



吳誠文回應，“國科會”在技術研發與工具開發方面已投入相當多資源，並與“教育部”合作開發AI相關教材，致力於人才的基礎教育與專業訓練。他表示，未來將進一步強化與“教育部”的平台合作，針對教育領域的人才培育提供更有力的支持。



林倩綺進一步提醒，目前台灣的AI基礎仍不夠穩固，導致政策推出後難以落實。她認為，政府應更加積極介入人才的系統化培養，而非寄望民間或市場自發應對，並呼籲“國科會”在學校與社會層面推廣AI教育。



吳誠文回應，儘管疫情與國際局勢影響了一些進程，但台灣在半導體、自動化與精密工業方面的基礎仍然穩固，目前在模組與硬體製造技術上並無明顯問題。他表示，“國科會”正在修訂太空計劃第三期，並在中央大學、成功大學及淡江大學設立太空研究室，專注於太空專業人才的培育。然而，人才供應仍然不足，“國科會”將持續吸引更多年輕人投入相關領域。



林倩綺提醒，太空計劃的成功需仰賴更積極的跨部會合作及教育推廣，建議“國科會”與“教育部”共同提升太空相關領域的吸引力，特別是對年輕一代的吸引力。她強調，雖然台灣無法在太空競賽中成為主導力量，但應在技術應用與產業定位上尋求突破，提供具有競爭力的內容與價值。



最後林倩綺強調，AI與太空計劃不僅僅是科技研發，更是台灣國際競爭力與青年發展的重要基石。她呼籲“國科會”進一步強化跨部會合作與政策支持，確保計劃能有扎實的基礎與長期的發展潛力。吳誠文則承諾，“國科會”將積極推動相關計劃，以務實應對各種挑戰，確保台灣在AI與太空科技領域保持競爭力。