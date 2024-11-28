南投動物園董座游家富：觀光業需要陸客活水

九九峰動物樂園設立“台灣好行－北港溪線”乘車站牌。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月28日電（記者 方敬為）南投縣政府今天在草屯鎮九九峰動物樂園舉辦觀光巴士“台灣好行－北港溪線”通車典禮，園方並自費建造專屬資訊站牌，動物園董事長游家富表示，該線是第一條停靠園區的觀光巴士路線，預期對園區生意有正面效益，不過，台灣的觀光業近來確實慘淡，民眾熱衷海外旅遊，國際旅客來台表現不佳，還是希望政府能夠思考鬆綁兩岸旅遊，注入陸客活水。



南投縣政府迎接第14條台灣好行觀光巴士路線“北港溪線”，28日在停靠站之一“九九峰動物樂園”舉辦通車典禮，中國國民黨籍縣長許淑華親自主持，包括縣議員簡賜勝、九九峰動物樂園董事長游家富、監理單位代表、地方景區與觀光業者共襄盛舉。



許淑華介紹，北港溪線行經路線，該線從台中高鐵站出發，行經南投草屯鎮，最終抵達北港溪溫泉，對草屯鎮的觀光發展相當有益，沿途停靠鎮內的台灣工藝研究中心、九九峰遊憩園區、九九峰動動物樂園，加上預計2026年完工的“氦氣球樂園”，串聯草屯觀光景點，可望促進地方觀光產業發展。



游家富致詞表示，北港溪線是第一條停靠九九峰動物樂園的觀光巴士路線，未來遊客到訪園區遊覽，多了一條便利的交通運輸選擇，相信未來能夠替園區營運帶動正面效益，歡迎外縣市旅客及海外來台自由行旅客多多利用，到九九峰走走看看。



游家富提到，台灣的觀光業近來確實慘淡，由於民眾熱衷海外旅遊，國際旅客來台表現不佳，完善觀光巴士旅遊路線，對地方觀光旅遊產業多少有些幫助，但還是希望政府能夠思考鬆綁兩岸旅遊，放行民眾組團赴陸旅遊，釋出善意，才有望恢復過往陸客來台榮景，對台灣的觀光產業將是一大活水。