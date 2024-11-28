柯大選期間付給政論節目1千萬？民眾黨駁斥

民眾黨團主任陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月28日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案遭羈押禁見，媒體報導柯曾在大選期間，分配新台幣1000萬元作為政論節目支出。時任競選總部發言人、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡28日出面駁斥，政論節目根本預算是0元，歡迎收到錢的電視台提供單據做污點證人。



陳智菡28日接受媒體訪問說，根本就沒有所謂1000萬元的預算，她也呼籲所有的電視台、政論節目，若有收到民眾黨在2024大選期間，柯文哲陣營所下的政論節目預算的話，歡迎檢舉把金流勾稽出來。



陳智菡也澄清有柯黑爆料，柯陣營提供經費給藍營名嘴攻擊代表中國國民黨的侯友宜，她指出，若大家還有印象的話，當初在談藍白合，很多藍營名嘴攻擊的是柯文哲，大家在媒體上都看得到，並沒有所謂柯文哲下預算給名嘴攻擊侯友宜一事，反而她好奇是誰一邊下預算給名嘴談藍白合，一邊又在攻擊柯文哲。



台媒《鏡週刊》27日報導指出，檢廉查出柯文哲有8大金庫密帳，且在2024大選期間，以台灣新故鄉智庫協會等單位名義，支付眾多電台近新台幣3000萬元，其中，各地方電台共拿2556萬餘元，台北之音則獨拿300萬元，另還有由陳智菡負責的政論節目支出1000萬元。