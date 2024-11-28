高雄街頭動漫看板認不出是誰　邱議瑩：是我

高雄市區近日出現一幅動漫風的看板，因未署名，僅寫上“高雄贏”，引發討論。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月28日電（記者 蔣繼平）高雄市區近日出現一幅動漫風的看板，由於未署名，僅寫上“高雄贏”，吸引不少民眾討論上面的短髮女性是誰。但許多高雄市民以為上面人物是爭取2026高雄市長的中國國民黨籍“立委”柯志恩，結果答案是民進黨籍“立委”邱議瑩掛的看板，記者隨機街訪5人也沒人猜中，苦主邱議瑩也跳出來宣布是自己掛的。



高雄市苓雅區四維三路與復興路口近日出現一幅大型廣告看板，由於是“動漫風”，加上沒有署名，只寫上“高雄贏”三個大字，配上藍色天空當背景，以及年輕短髮女子作為人物主角，搭配笑容爽朗與白色襯衫上衣，吸引民眾注意。



“真的看不出來是誰！”記者實地採訪5位路人，一名30歲男子說“是動漫風，可能是黃捷吧？”一名中年婦女則滿頭問號“是在慶祝世界棒球賽拿冠軍嗎？”另一名年輕女性則說“應該選舉有關吧，背景是藍天，應該是國民黨那位（名字想不出來）。”另外兩名男性計程車運將與司機大哥則說“看起來很像柯志恩。”



由於網路上也有不少人討論，加上媒體也注意到前往採訪，邱議瑩今天揭曉答案看板上的人就是她自己。邱議瑩表示，因為在年輕幕僚的提議下才會製作漫畫風格的看板，也認為選舉應該像是歡樂慶典，帶給民眾不一樣的感受，因此看板上才會避免寫出政治性口號與政策。



邱議瑩也說，雖然不願太早揭露正確答案，但若大家都猜錯角色的原型，會讓她受到些微的心理傷害，因此決定提早公布答案，也歡迎民眾與看板合照。



民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，綠營目前表態角逐2026高雄市長初選的有綠委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、與前“勞動部長”許銘春。國民黨則以藍委柯志恩為熱門人選。