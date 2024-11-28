能否加入CPTPP林佳龍講不清　馬文君拍桌

藍委馬文君。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月28日電（記者 黃筱筠）跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會明天於加拿大溫哥華登場。對於台灣入會案是否被擱置，中國國民黨“立委”馬文君今天質詢“外交部長”林佳龍時聚焦此問題，且一再逼問台灣能否加入，林因急於解釋程序問題，讓馬一度不滿拍桌。林佳龍為了緩和氣氛，甚至還說“你給我一分鐘，我給你全世界”，馬文君則不領情回，“不用給我全世界，只要讓台灣加入CPTPP”。



外媒報導指出，本次大會將擱置台灣和中國大陸的入會申請案，哥斯大黎加可望成為下一個進入該貿易組織的成員國。



CPTPP執行委員會，將於27、28日在輪值主席國加拿大溫哥華舉行。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查明年度“中央政府”總預算案關於“外交部”主管收支公開及機密部分（僅詢答）。並繼續處理院會交付“外交部”今年度“中央政府”總預算決議“對外之捐助”預算凍結新台幣100萬元案，邀請林佳龍出席備詢。



馬文君質詢時問林佳龍，剛剛晚到委員會一小時，是進府討論CPTPP？林佳龍表示，這件事情有跟府院報告，但剛剛沒有討論這個議題。所謂擱置，要成立工作小組才能具體協商，現在可以進入協商前的“前協商”。



馬文君則說，加拿大等成員國都提出這個案子要擱置，我們滿懷希望，加拿大舉辦應該是對台灣最有利，被擱置就是事實，我們要怎麼應對？



林佳龍強調，沒有被擱置的問題。我們接觸過的會員國都支持，但申請要先成立工作小組。



馬文君不滿說，我們收到訊息就是擱置，工作小組沒有要怎麼說，蔡英文說加入CPTPP，是邁向自由貿易一步，開放了美豬、美牛，開放日本核食，但都無法進入？林佳龍反駁說，美國沒有在CPTPP。



馬文君說，後來退下來的，美國本來是有的。林佳龍又回，那是TPP不是CPTPP，希望幫助委員瞭解問題。



馬文君則說，她知道美國是TPP之後退出，才由日本主導，你講這個是不想面對問題？林佳龍又回應，我們沒有不想面對問題。



此話惹怒馬文君大力拍桌說，希望你就這個問題回答？林佳龍說，他就是要來回答。馬文君詢問，編列這麼多錢卻被擱置，外媒已經說了，你去跟外媒解釋。



林佳龍又回，他是提供正確資訊，你也不參考，只是告訴你程序。馬文君不滿說，我們這次若沒有被討論，會是台灣加入案被擱置，你要不要下台？林佳龍沒有正面回應，只說委員誤會問題了。