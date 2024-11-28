防家暴！台官方修民法　刪父母對子女懲戒權

“行政院院會”後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月28日電／台灣民法規範父母得於必要範圍內懲戒子女，為避免遭誤用或作為暴力行為借口，“行政院院會”今天通過民法1085條修正草案，刪除懲戒兩字，改為“父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為。”



至於相關配套，“法務部法律事務司長”劉英秀簡報指出，未來“衛福部”將配合修正“兒童及少年福利與權益保障法”第49條規定中有關身心虐待的定義；“衛福部”將推出支持家庭發揮照顧教養功能的措施，“教育部”則負責普及與深化家庭教育及親職教育。



“行政院長”卓榮泰指出，為符合聯合國兒童權利公約及相關規範意旨，確保兒童免於任何形式的身心暴力等不當對待，因此修正民法中有關父母懲戒的規定，宣誓父母對未成年子女的保護教養，應採取有利成長及非身心暴力方式。



卓榮泰提醒，修法送請“立法院”審議後，請“法務部”會同“衛福部”與“立法院”朝野各黨團溝通協商，儘速完成修法程序，也請“教育部”、“衛福部”應制定完善親職教育、家庭教育等相關機制與服務，支持家庭發揮教養功能。



負責草案審查的“行政院政務委員”林明昕出席“行政院院會”後記者會時表示，此案修法過程，參考目前相關司法審判案件，發現法院對於必要範圍內懲戒子女，早已畫下具體紅線，就是不得傷害子女的身心健康。而此次修法重點，無外乎就是不得傷害子女的身心健康，整體而言，修法方向跟法院判決趨向一樣，因此修正後，法院判決以及親職教育，都不會有翻天覆地的大改變。



“衛福部”保護司副司長郭彩榕也說，未來父母親不是不能管教小孩，而是希望能採取正向方式，“衛福部”也將與“教育部”攜手，持續布建親職教育資源；“教育部國民及學前教育署”學務校安組專委薛承祐則說，目前各縣市皆已設立家庭教育中心，民眾有親職教養的疑難雜症都可以尋求協助，也可以參考家庭教育資源網資訊，或撥打全台家庭教育諮詢專線，尋求諮詢與輔導。



“行政院”28日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“政務委員”林明昕、“內政部次長”馬士元、“法務部次長”黃世杰、“經濟部次長”連錦漳、“金管會副主委”陳彥良、通訊傳播委員會（NCC）委員陳崇樹出席。