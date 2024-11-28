國民黨再爆海科館霸凌新料　受害者達兩位數

國民黨召開“卓榮泰繼續裝睡？調查報告神隱欺騙‘國人’！海科館霸凌再爆新料！”記者。（照片：國民黨提供） 中評社台北11月28日電／中國國民黨28日召開“卓榮泰繼續裝睡？調查報告神隱欺騙‘國人’！海科館霸凌再爆新料！”記者會，台北市議員柳采葳、桃園市議員凌濤、副發言人康晉瑜等出席，質疑台“教育部”比台“勞動部”還不如，沒有調查報告、沒有道歉、沒有記者會，衹有遮掩真相。記者會並揭露海科館內部關鍵資料顯示，員工受害狀況，達兩位數、約10位，海科館已經成為沒辦法生存下去的工作場域，成為公務人員非常痛苦的煉獄。並主張“沒有真相，沒有原諒”，要求卓榮泰“內閣”限期交出罷凌及標案調查報告。



“教育部”的嘴臉，簡直是比“勞動部”還要惡劣”，康晉瑜表示，35天過去了，一個調查報告都沒有。請問“教育部長”鄭英耀的心裡是否覺得真理正義是可以用拖、用瞞、用騙的？也請問“教育部次長”葉丙成是不是受到了什麼樣壓力，導致明明承諾一個禮拜內要交調查報告至今交不出來？如果“教育部”、“行政院”持續裝睡，我們要正告“行政院長”卓榮泰“只要海科館的霸凌案一天沒有真相，我們絕對跟你沒完沒了”。



康晉瑜指出，卓榮泰的“教育部”“無實話”，新聞稿前後矛盾，35天都是謊言。10月23日，國民黨揭露“海科館霸凌事件”，“教育部”無報告、無懲處。11月21日，國民黨再爆海科館追殺吹哨者、標案問題，“教育部”稱調查進行中。11月27號會交出調查報告。但11月27日，“賴政府”稱“將海科館長陳素芬調任“教育部”非主管職務”，仍稱調查進行中，完全避重就輕。



康晉瑜強調，“教育部”不僅騙，還“無信用”，葉丙成承諾11月27日交出報告，結果“教育部”不交作業，令人匪夷所思！葉教授過去在台大是為人尊敬的教授，當了官員之後，是受到什麼樣的高層壓力？鄭英耀說尊重外部調查團隊，令人納悶難道鄭英耀不急嗎？交給外部調查團隊就雙手一攤，不追蹤進度嗎？要如同疫苗採購一樣封存了30年沒有真相嗎？難道一直拖，就以為可以船過水無痕嗎？他並指出，霸凌案件這麼多，官官相護讓很多真相沒辦法公開，再次證明“國會”調查權、多一股監督的力量是非常重要的。

