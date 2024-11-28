金防部昨夜實彈演練　提升夜間作戰能力

金防指揮部27日夜間在防區多處實施“太武操演”，火力強大。(照:金防部提供) 中評社金門11月28日電／金門防衛指揮部昨日夜間於防區實施“太武操演”，此次操演以磨練部隊夜戰實戰化訓練為目的，金門守備大隊運用戰車、甲車及火砲等武器，對空中及海上目標實施射擊，驗證作戰計劃及建制武器實彈射擊成效，以符“一點生變、連鎖反應、全面制變”等訓練要求，使官兵熟稔指揮、戰鬥程序，提升部隊夜間作戰能力。



金門防衛指揮部表示，此次“太武操演”在多處同步展開，主要目的在於強化官兵夜間作戰的應變能力。金門守備大隊此次投入戰車、甲車、火砲等多型武器，針對空中及海上目標進行實彈射擊。



演習中，部隊以“一點生變、連鎖反應、全面制變”為訓練核心，確保官兵能迅速掌握戰場動態，依照作戰計劃完成各項射擊科目。透過多層次的操演項目，進一步熟悉戰鬥程序與射擊要領，全面提升臨戰應變能力。



金防部稱，此次操演驗證了外島地區的防衛作戰效能，同時展現平日精實訓練的成果，參演部隊依“立即備戰”的要求，快速完成調動與部署，展現了隨時迎接挑戰的高度戒備狀態。



金防部表示，藉由這類實戰化演練，能強化防區官兵應對各種可能突發狀況的能力，確保金門地區的安全穩定。