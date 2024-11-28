林沛祥：兩岸友善溝通台入CPTPP機率才大

國民黨籍基隆市“立委”林沛祥。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月28日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”林沛祥向中評社表示，台灣能否加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）關鍵是中國大陸的選擇，如果兩岸可以友善溝通，台灣加入的機率比較大。台灣如果只相信美國，就很容易被佔便宜，很容易被予取予求。



CPTPP執行委員會年度大會27日於加拿大溫哥華登場，外媒“政治新聞網”（Politico）報導，由於“一個中國”，新加坡與馬來西亞等CPTPP成員國均無法對台灣入會資格達成共識，這次大會將擱置台灣的入會申請案。



林沛祥15歲起便赴美求學，擁有美國洛約拉馬利蒙特大學企業管理碩士、南加州大學公共行政碩士、拉文大學公共行政博士等學位。曾任台灣民主基金會國際組主任、台北科技大學助理教授、基隆市議會副議長等職。2024年當選基隆市“立委”。



林沛祥向中評社表示，台灣能否加入CPTPP最主要的關鍵並不在日本與美國的態度，反而是中國大陸的抉擇，要看陸方認為兩岸之間是否可以和平相處，雙方能否友善溝通，如果兩岸可以友善溝通，台灣加入CPTPP的機率就比較大。



林沛祥指出，嚴格講起來，美國未來4年在經貿政策上會採取孤立主義，所以說美國並不會管台灣是否加入CPTPP。美國對台灣的要求也很簡單，就是要台灣買美國的武器，然後美國講什麼台灣都要聽。日本也會看大陸的態度，尤其是最近日本首相石破茂新上任，他在國際外交上很明顯在採取戰略性模糊政策，也就是說日本不會什麼都聽美國的，會在中美之間鐘擺。

