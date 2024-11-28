雙城論壇12月中登場　上海團將逾百人來訪

台北市秘書長李泰興（中）。（照片：台北市議會直播畫面） 中評社台北11月28日電／台北、上海行之14年的雙城論壇，今年輪由台北市舉辦，但時程一再延宕。台北市府秘書長李泰興28日表示，時間大概就在12月中旬，但2天或3天還不確定，上海方含專業人士等共100多人，目前上海方還沒送正式名單，因此尚未正式發文中央。



據瞭解，上海團此行預計參訪台北大巨蛋、台北流行音樂中心、台北表演藝術中心等。



綜合媒體報導，台北市議會民政委員會28日審查秘書處預算，中國國民黨籍市議員曾獻瑩關心，雙城論壇陸方預計層級、人數和走訪地點等。國民黨籍市議員游淑慧也擔憂，台北要等上海方送名單才能送陸委會，但陸委會若卡2、3周，今年就來不及舉辦，且台北市也要預先準備好相關行政事宜，包含邀請來賓、活動場所都要準備好。



李泰興回覆，時間大概就在12月中，但2天或3天還不確定，主題為“新脈動、新未來”，分論壇則有交通、河川治理和文化觀光，應是主團20幾人和3個分團共100多人，希望來台層級至少是副市長以上，分團則是專業人士。



李泰興說，過去都有辦理經驗，目前已有在晶華酒店預留時間，活動本身已做招標並保留決標，分論壇局處也已啟動邀請與會專家學者，地點也是由局處安排專業人士到點參訪，目前上海方還沒送正式名單，因此尚未正式發文中央，待確定後將名單、地點提報陸委會。



游淑慧要求，目前看來雙城論壇已經差不多，也不應該是機密問題，要求市府將籌備計劃含時間、主要議題和參訪點等送議會。民政委員會召集人曾獻瑩裁示，12月4日前將相關資料送議會。



據瞭解，因上次上海方來談參與雙城論壇已是疫情前，台北市已有許多新興地點，配合分論壇主題，上海方擬參訪台北流行音樂中心、台北表演藝術中心和大巨蛋等地。