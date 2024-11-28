遊艇展睽違6年高雄登場　水上超跑特吸睛

“超跑式遊艇”在海上奔馳的畫面，話題十足。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月28日電（記者 蔣繼平）台灣國際遊艇展因疫情停辦6年，28日起一連四天在高雄登場。高雄是台灣遊艇外銷重鎮，也具備遊艇碼頭，這次效仿海外模式在4個碼頭同步開展，今年還有話題性十足的“超跑式遊艇”參展且讓民眾體驗，有如超跑在水上行駛，相當吸睛。



第4屆台灣國際遊艇展28日起為期4天在高雄開展，今年展覽首次移至戶外水上及碼頭陸域展出，分別在亞洲新灣區4大碼頭：亞灣、嘉信、亞果、及第三船渠等遊艇碼頭，也是參考海外辦展模式，更貼近實際操作體驗。



今年遊艇展包含台灣知名遊艇製造商東哥、嘉鴻、嘉信、巨星、隆洋、奎隆，以及久慶、勤力、大方船舶等中小型船艇製造商，海外則有公主、奧莫爾、亞芃伯格、辛普森、錚儀、駝峰等代理商參展。共展出77艘遊艇。



位於鹽埕區駁二特區的“第三船渠”，今年就有業者艇萌玩家帶來的6艘“超跑式遊艇”讓民眾預約體驗，色彩繽紛的超跑外型，一輛一輛就像停在碼頭的超跑，近日吸引民眾熱議，一艘要價新台幣500到600萬元。



杜拜近年水上活動刺激多元，就有水上超跑這種玩法。業者艇萌玩家執行長張鴻文指出，因為去過杜拜後將靈感帶回來，推出新系列的遊艇，內裝也都仿效超跑，體驗價格則為3人包船20分鐘4800元；1人的話則是1800元。