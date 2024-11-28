雙城論壇12月舉辦？陸委會：北市尚未申請

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月28日電（記者 鄭羿菲）媒體報導，台北市政府已將2024上海—台北雙城論壇部分代表團名單送至陸委會審查。陸委會副主委兼發言人梁文傑28日表示，目前台北市政府還未正式提出申請案，因此陸委會仍沒辦法進行審核。



梁文傑在記者會上說，所謂正式的申請，必須把所有團員的名單、行程安排、做什麼事等完整提供，陸委會才會開始進行審查工作，目前為止台北市政府並未提供完整資料，所以我們還沒開始審查。對於主要來訪的領隊到底是誰，我們目前沒看到名單。



媒體報導，2024上海—台北雙城論壇將在台北舉行，可能舉辦的時間為12月16至18日，不過目前尚未敲定。



陸委會28日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



媒體問及，報載2024上海—台北雙城論壇可能在12月中舉行，北市府何時正式申請才趕得及？梁文傑指出，通常我們要求機關單位提出申請案，要留2個禮拜的時間審查，且審查也涉及其他部會，不只是陸委會審查。他認為北市府現在應該也有難處，到現在也不太知道對面要派誰來，所以才無法提供完整的名單給陸委會。



梁文傑強調，陸委會會盡量站在協助的立場，但時間也不能太倉促，還是有正常程序要走。



媒體追問，賴清德即將出訪南太平洋“友邦”，外傳中國大陸可能舉行環台軍演，若有軍演會否影響到雙城論壇的舉行？梁文傑說，任何交流一定要在良善的環境下，有好的環境、好的氣氛，才會有好的交流，這些因素我們都會考慮進去。