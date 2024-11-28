吳伯雄明晚辦鑽石婚宴　先捐4千萬做公益

吳伯雄夫婦鑽石婚宴請柬。（照片：吳伯雄提供） 中評社台北11月28日電／中國國民黨前主席吳伯雄、戴美玉夫婦即將於11月29日迎來難得的鑽石婚，他的三位子女吳璧玲、吳志揚、吳志剛近月來攜手忙於籌備父母的鑽石婚宴活動。吳伯雄夫婦也決定，為回饋“國家”社會及中國國民黨的栽培，將捐出新台幣四千萬元，分別致贈佛光山公益信託星雲大師教育基金、國民黨智庫“國家政策研究基金會”、肝病防治學術基金會、吳鴻麟先生紀念獎學金各一千萬，希望拋磚引玉，喚起各界對教育、公共政策、醫療衞生等公益團體的重視與支持。



今天曝光的吳伯雄三位子女具名的請柬中，特別印著吳伯雄、戴美玉“自幼青梅竹馬 相知相惜 攜手一甲子升格曾祖父母 四代同堂 喜迎鑽石婚”，其中還收錄有吳伯雄與曾孫剛滿周歲的照片對比，神韻酷似，可見吳伯雄對升格曾祖父內心的喜悅。



吳伯雄28歲當選台灣省議員，從政之路甚早，是蔣經國主政時提拔台籍菁英的代表之一。一路歷任桃園縣長、菸酒公賣局長、台北市長、兩任“內政部長”、“行政院政務委員”、“總統府”祕書長、“總統府資政”、中國國民黨秘書長、副主席、主席、榮譽主席，同時也一直熱心支持公益活動，且擔任國際佛光會世界總會榮譽總會長多年，因此在台灣及海內外交遊廣闊。尤其他在黨主席任內無私無我，團結全黨，結合友黨，協助國民黨重返執政，並在“立法院”取得近四分之三席次，同時促成海基會與海協會的復談，開啟兩岸大交流合作，進入和平發展時代，功績有目共睹。這次鑽石婚宴，包括馬英九、國民黨主席朱立倫、民進黨前主席許信良、新黨前主席郁慕明等多位跨黨派朝野領袖，都將出席祝福。親民黨主席宋楚瑜日前也專程到伯仲基金會向吳伯雄當面祝福，兩人歡暢敘舊，共同憶起2008年國親政黨合作，達成政黨二次輪替、“立委”拿下八十一席的輝煌輔選成績。



吳伯雄夫婦這次的鑽石婚宴，包括國民籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等九位縣市長、多位議長以及“立法院”國民黨、民眾黨為數不少的“立法委員”及各地的民意代表、企業界及重要社團領袖都將出席，向他們口中的伯公獻上祝福。



此次鑽石婚的活動不僅僅是吳家的喜慶，更帶來社會的溫暖與關懷。吳伯雄與戴美玉伉儷決定將鑽石婚的喜悅轉化為愛心，捐贈四千萬元給四個公益組織，每個組織各獲得一千萬元，以回饋社會，體現大愛與永續理念。



吳伯雄伉儷長期支持佛光山的弘法事業，是星雲大師虔誠弟子，擔任國際佛光會世界總會榮譽總會長，百萬信眾代表，此次捐贈給佛光山暨公益信託星雲大師教育基金，以支持教育與文化推廣，延續星雲大師一生推動的“以教育興國”理念。



第二筆愛心捐贈給國民黨智庫財團法人“國家政策研究基金會”，體現了吳伯雄對“國家”政策研究的重視，期盼能為“國家”未來發展提供更強的智庫支持。吳伯雄有近七十年的黨齡，一向以改革、團結無私鼓舞同志。作為國民黨前主席，吳伯雄對黨務工作不僅有深厚的貢獻，更心繫國民黨的發展，深知智庫作為政黨大腦，獻智獻策有助“國家”健康永續發展。



第三筆善款捐贈是給財團法人肝病防治學術基金會。吳伯雄伉儷長年關注健康議題，該基金會創辦人宋瑞樓院士正是吳伯雄的姐夫，目前該基金會在許金川教授卓越的領導下，期望能幫助更多有需要的患者，改善公共健康。吳伯雄三十年來熱心參與該基金會的活動，並在致詞時分享自身的健康經歷，強調肝病防治的重要性。



第四筆捐款則是為了回饋故鄉桃園。過去三十多年在桃園市政府設置“吳鴻麟先生紀念獎學金”，歷年來獎學金已經頒發超過五千萬，為了延續其父吳鴻麟先生的善舉，此次再捐一千萬元，以支持桃園年輕學子在求學路上追求夢想，實現自我。吳伯雄對教育的重視，體現在他多年來對獎學金計劃的支持，期望培育更多優秀的人才。



此次的鑽石婚慶典不僅注重家庭的和樂與幸福，更進一步向社會傳遞了環保與永續的理念。典禮當天，所有的餐點皆以蔬福餐為主，充分體現了環保、健康與愛護地球的精神。吳伯雄與戴美玉的鑽石婚，是一段動人的愛情故事，更是一場向社會分享溫暖與關懷的盛會。他們以實際行動回饋社會，讓這次慶典不僅見證了兩人相守一甲子的深情，也將愛心傳遞給更多需要幫助的人。