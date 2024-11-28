陸生團逛台北林安泰古厝　看明清閩南風格

陸生團參訪林安泰古厝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月28日電（記者 張穎齊）馬英九基金會邀請大陸高校師生團27日抵台訪問9天。28日下午第一場活動來到台北市林安泰古厝民俗文物館，觀看明清時代閩南風格的建築物，學生們都非常專注聽導覽講解，但因奧運桌球金牌選手馬龍的強大魅力，全場又變成馬龍的實境秀，上百粉絲爭相追逐搶拍。



由北京清華大學校務委員會主任邱勇擔任團長、7所大學共40名師生組成，包括奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等人的中國大陸大學師生赴台訪問團，27日中午抵達台灣，與台灣6所大學和1所高中展開交流，並參訪台灣有關歷史文化古蹟。



因行程延誤，表定下午2點要抵達林安泰古厝，陸生團下午2點20分才到，並進入古厝內逛逛，時間則被壓縮，現場的台北市政府導覽人員快速導覽。



導覽人員講解，林安泰古厝為明清時期閩南風格的單層二進四合院住宅，具水形山牆、燕尾式屋脊，以祭祀祖先的正廳為中軸，前有凹巢三川門，外有前埕、月眉池。整體建築有正屋、上院、下院、左右配院、上下院次梢間、門房、過水、臥房、護院、書塾。比起一般四合院建築，前廳別具特色，將四根主要的金柱移在廳內，以擴大使用空間。建造不使用明釘，全以接榫、暗釘或楔子接合。因多次建設，所用土磚就有六種、石材三種。



進到正廳，地磚特地以菱形交會成人字形，象徵家族興盛、來訪遊客川流不息。透雕窗也象徵子嗣綿綿不絕，為六隻螭虎環抱一香爐。正廳神龕門各刻一百五十朵牡丹花，花姿不一，綻放程度並不相同。神龕下方以夔龍圖騰組合成“福、祿、壽、全”四字，周圍雕刻“老萊子彩衣娛親”及“堯請舜出仕”、“孫真人點龍睛”、“許真人醫虎喉”等古典故事。

