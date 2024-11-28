誠意十足　馬英九全程陪陸生團參訪互動輕鬆

馬英九接受採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月28日電（記者 張穎齊）馬英九基金會邀請大陸高校師生團27日抵台訪問9天。28日的行程，馬英九從早到下午都陪同，展現他對此參訪團的誠意和重視。下午第一站來到台北市林安泰古厝民俗文物館，馬英九受訪表示，他一直都推動兩岸青年交流，也不是第一次。



除了大陸奧運桌球金牌選手馬龍外，馬英九人氣也不減，許多在台陸生爭相向馬英九要簽名、合影。



由北京清華大學校務委員會主任邱勇擔任團長、7所大學共40名師生組成、包括奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等人的中國大陸大學師生赴台訪問團，27日中午抵達台灣，與台灣6所大學和1所高中展開交流，並參訪台灣有關歷史文化古蹟。



馬英九從上午參訪政大達賢圖書館行程，一路陪陸生團到下午的林安泰古厝、台北孔廟參訪行程。對於台灣民間反應很熱絡，馬英九受訪反問媒體“對啊，所以呢？”馬英九笑著強調，他一直都堆動兩岸青年交流，也不是第一次。



記者問馬英九，如何看大馬（馬英九）跟小馬（馬龍）比拚人氣？馬英九聞後笑一笑，裝作沒聽清楚說“蛤？”其他媒體追問，民進黨說馬此舉是在幫助大陸滲透台灣，馬則不回應，一旁隨扈擋住媒體。

