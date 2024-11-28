陸生團訪台北孔廟　濃濃中華文化風

馬龍抵達台北孔廟明倫堂，大批媒體與民眾搶拍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月28日電（記者 張穎齊）馬英九文教基金會邀請大陸師生來台灣進行9天8夜參訪，28日下午第二場活動來到台北大龍峒孔廟，參觀祭拜至聖先師孔子的廟宇，更是台灣每年9月28日教師節重要的祭孔秋祭釋奠禮現場。陸生團感受濃濃的中華文化風格，對師生團來說特別具有意義。



由北京清華大學校務委員會主任邱勇擔任團長、7所大學共40名師生組成、包括奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等人的中國大陸大學師生赴台訪問團，27日中午抵達台灣，將與台灣6所大學和1所高中展開交流，並參訪台灣有關歷史文化古蹟。



陸生團上午參訪完政大達賢圖書館後，下午來到林安泰古厝與台北孔廟。陸生團準時下午3點15分抵達孔廟，馬龍到場又颳起粉絲旋風。



陸生團參訪孔廟，聽取台北市政府導覽人員講述由鹿港辜家、陳悅記家族獻地，自台灣日據時期的1925年開始規劃，以替代台北府文廟，建物占地約4000多坪，1927年動工，1939年竣工。建築為泉州風格，1990年代被列為直轄市定古蹟。“國曆”9月28日教師節的秋祭釋奠禮時，政府官員會派代表祭祀，並有仿效明朝制度的佾舞。



導覽人員也特別提到，台北孔廟在馬英九擔任台北市長時，由台北市都市發展局、民政局、文化局與大同區公所共同負責的大龍峒文化園區，原計劃計劃拆除東院側的72戶民宅，因有難行之處，大龍峒文化園區曾計劃將宮牆高度由2.35降為1.2公尺，佐以多層次植栽，使外人進入孔廟時感受開闊尺度。



另外，導覽人員也帶領陸生團從孔廟的黌門走進，再穿過禮門便能見到分列孔廟中軸左右的櫺星門和泮池，讓大家在此逗留拍照。



孔廟的殿正中除神龕供奉孔子神位外，左右牆供奉四配復聖顏子、宗聖曾子、述聖子思、和亞聖孟子與十二哲等神位。懸掛於殿內的“有教無類”匾額，為1950年8月蔣介石所贈。當年8月27日孔子誕辰日，蔣介石也率領官員在此祭孔。陸生團專心聆聽，聽得津津有味。