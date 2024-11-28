強震颱風接連　花蓮太魯閣長春祠無法開放

今年颱風接連侵襲，太魯閣長春祠停車場道路路基遭掏空。（太管處提供） 中評社花蓮11月28日電／太魯閣公園先是403強震重創，又接連遇到颱風導致災情擴大，園區景點復原進度受影響，部分工程需重新規畫。太魯閣公園管理處（太管處）指出，其中原訂今年底重新開放的長春祠，因災情擴大，預計延後到明年暑假後。布洛灣上下台地出現新崩塌，需變更設計再動工。



0403強震後，太魯閣出現多處災點，景點、步道等有7案復建工程，都已發包動工，但颱風凱米、康芮等降雨侵襲，災害範圍擴大，多重災害讓原設計不符需求。



台大土木系林銘郎教授曾表示，康芮颱風帶來驚人雨勢，天祥測站單日雨量1232.5毫米，遠高於2005年龍王颱風（當時746.5毫米），部分災情更甚於0403地震。如九曲洞、燕子口因河道斷面窄小，溪水暴漲奔流於路面席捲各項設施，位於河川攻擊坡的長春祠停車場、賣店、三聖佛景觀台等處都難以倖免。



天祥地區康芮颱風新增數處災點，因劇烈降雨造成白楊步道多處路基掏空、塔次基里溪（立霧溪）版橋遭沖斷毀壞，水源中斷，白楊瀑布吊橋與觀景平台全遭沖毀；天祥晶英酒店溪側堤防潰堤，擋土壁流失；九曲洞水景步道護欄及玻璃平台受洪峰沖毀，隧道橫坑也土石堆積；布洛灣聯外道路上方地震形成的蝕溝，強降雨沖刷巨量的土石阻斷道路，並有多處坍方及路基掏空。太管處為求效率，近期災區均已調度開口廠商著手清運，同時協助西寶、洛韶農路清通及晶英酒店進行緊急邊坡處置。



太管處副處長林忠杉指出，原計劃年底開放的長春祠地區，因11月初康芮造成災情擴大，依目前工程進度，可能要延到明年暑假後才會比較明朗。實際開放時間還得看明年梅雨季是否有影響，都會在官網公布各項工程進度。



林忠杉說，原則上6案復建工程持續動工，但其中“布洛灣上下台地”因颱風新增崩塌處，需要變更設計後再動工。最近天氣較穩定、地震不多，要求廠商在安全許可狀況下，加派人力趕工，讓復原進度趕上期程，努力朝2031年全區開放的目標前進。



另外，太管處今天舉行成立38周年處慶，發表“方舟太魯閣”影片，歷時2年拍攝完成，除了紀錄園區珍貴物種、高山環境等，也拍攝403強震後峽谷地景變化。片長約23分鐘，有中、英文版本，即日起在太魯閣遊客中心簡報室播放，會上傳太魯閣“國家”公園Youtube網站，供大眾觀賞。