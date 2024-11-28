陸生笑談來台像回家　最期待去日月潭

清大大二生彭弋航（左）與奧運射擊金牌選手楊倩（右）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月28日電（記者 張穎齊）馬英九文教基金會邀請大陸師生來台灣進行9天8夜參訪，第二天28日下午第二場來到台北大龍峒孔廟，大陸奧運射擊金牌選手楊倩、還有被稱為“仙氣陸生”的北京清華大學日新書院漢語言文學二年級生彭弋航特別受訪，樂於分享與台灣學生交流的經驗，以及對台灣的喜愛、就像回到老家一樣，並熱情歡迎台灣同胞來大陸、清大走走吃美食。



由北京清華大學校務委員會主任邱勇擔任團長、7所大學共40名師生組成、包括奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等人的中國大陸大學師生赴台訪問團，27日中午抵達台灣，將與台灣6所大學和1所高中展開交流，並參訪台灣有關歷史文化古蹟。



陸生團上午參訪完政大達賢圖書館後，下午來到林安泰古厝與台北孔廟。除了馬龍被大批粉絲包圍外，外貌出眾的楊倩與彭弋航也格外受到矚目，馬英九基金會也特別安排楊倩、彭弋航在台北孔廟分享交流經驗。



楊倩表示，昨天回到酒店房間，吃了準備好的一盒鳳梨酥，與大陸吃得不一樣，大陸衹有鳳梨餡，台灣卻有加鹹蛋黃，特別好吃。上午與政大同學交流，還有昨天的中山女高同學，都非常熱情，他也非常期待今晚去逛夜市，她的港澳朋友都叫她一定要吃台灣美食。在政大交流時，與政大生一對一寫賀卡，並交流很多有關在她就讀北京清大的故事，期待台灣同胞也來清大，秋天也很漂亮，她也期待要去日月潭，小學課本有寫日月潭擁有美麗風光。



媒體問，有無感受到兩岸春暖花開？楊倩說，北京現在特別寒冷、剛下雪，台灣氣溫舒適，類似春天，感覺進入冬季，她感覺非常好，台灣同胞很熱情，也有彼此加微信，可以成為很要好的朋友。

