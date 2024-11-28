阿里山賞楓季12月登場　楓紅谷交織雲海

阿里山楓葉預估12月中旬轉紅，與雲海交織宛如仙境。（阿里山賓館提供） 中評社嘉義11月28日電／嘉義阿里山賞楓季即將登場，今年受氣候影響，預計12月中旬才會逐漸轉紅。楓葉飄落滿地紅毯，再搭配阿里山限定的壯觀雲海，宛如人間仙境。阿里山林業鐵路“楓光旖旎”蒸汽列車於12月3、10、17、24日限時四梯次行駛，帶遊客暢遊阿里山森林遊樂區楓紅秘境。



阿里山工作站主任陳志銀說，楓葉轉紅與氣候有很大關係，近年楓紅最佳觀賞時機都是12月過後。今年氣溫直到近日下降，目前楓葉都還沒變色，只有部分櫻花樹葉子變色掉落，預估12月中旬才有楓葉轉紅。到時可把握機會上山，一睹漂亮壯觀楓紅場景。



其中頗負盛名的阿里山“慈雲寺”銀杏與青楓在冬季會逐漸轉紅，楓葉飄落滿地形成紅毯，搭配慈雲寺廟內古色古香建築，襯托詩情畫意的楓紅地毯，不用飛日本也能將楓紅美景一次飽覽。讓人用不同方式，盡情享受阿里山金黃山頭夢幻旅程。



此外，小笠原山觀景台也是欣賞日出與雲海最佳地點，秋冬季節轉變為壯麗楓紅山谷，觀景台周圍還有步道環繞，適合慢步享受自然美景。沼平火車站旁的沼平公園，每到深秋也能見到楓紅景色，無論是清晨或傍晚漫步周邊步道賞楓，浪漫又充滿詩意。



住宿方面，阿里山賓館位於上山賞楓必經之地，7樓景觀平台有360度無死角視野，是賞楓絕佳地點。阿里山賓館表示，今年推出豪華家庭房一泊二食方案，平日每晚2萬元(新台幣)起，規畫雲海觀賞點及特色遊程，也可包場舉辦夕陽派對，一次擁抱楓紅與夕陽交織的奇幻美景。